«Ювентус» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 3 апреля

«Ювентус»

В предыдущей стадии «Старая Синьора» прошла «Тоттенхэм». В туринском матче при равной игре (10-10 по ударам) команды выдали равный результат – 2:2. На «Уэмбли» лондонский клуб постоянно накалял (22 удара за матч).

Но как же футболисты «Тоттенхэма» рвали на себе волосы, когда «Ювентус» два раза словил их на ошибках и выиграл поединок 2:1. Этот матч подтвердил наше допущение о стиле игры «бьянконери» в еврокубках: ставка на качество, а не на количество. Ведь «зебры» всего три раза попали в створ ворот Льориса.

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Аналогично команда Массимилиано Аллегри играет и во внутреннем чемпионате. В частности, в последнем матче против «Милана» «Ювентус» всего четыре раза попадал в рамку, а забили три гола и выиграли «дьяволов» 3:1.

«Реал Мадрид»

«Галактикос» в 1/8 прошли «ПСЖ» (3:1; 2:1). Таким результатом «Реал Мадрид» подтвердил предположение о специальном расчете Зидана. После неудачного старта сезона мы предполагали, что наставник «сливочных» специально хочет вывести команду на пик формы ближе к средине сезона – к решающим матчам ЛЧ.

И действительно: у мадридцев всего одно поражение в последних 13-ти матчах с учетом всех турниров. При этом «Реал» только в одном поединке забил меньше двух голов.

Последний матч чемпионата королевский клуб выиграл «всухую» (0:3). «Лас-Пальмас» на правах хозяев пытался оказать мадридцам сопротивление (17 ударов), но толку было мало (3 попадания в створ).

Отдельный разговор – травма Криштиану Роналду на тренировке. Мы не сторонники конспирологии, но вполне возможно, что это специальная уловка Зидана. Сколько раз уже использовался прием ложной информации, а он все равно работает. Но даже если КР7 не сможет играть совсем, он наверняка поддержит команду в раздевалке, а его слово многое значит.

Прогноз

2,03«Угловые: П2»

Самой верной ставкой будет «П2 по ударам». Не важно, что матч будет проходить в Турине – «Реал» занимает первое место по среднему количеству ударов за матч (19,88). «Ювентус» по этому показателю – типичный лигочемпионский середняк (в среднем 13 ударов за матч).

Кэфы на удары появляются ближе к матчу, а сейчас предлагаем поставить на «П2 по угловым» за 2,03. «Реал» за свои выступления в этом розыгрыше Лиги чемпионов подал 68 корнеров – больше всех. «Ювентус» — многим меньше (47).

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