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    День спортивного дуракаваляния

    Изучаем, как спортивный мир развлекался первого апреля

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    bolanarede.pt
    Первое апреля — день в который все пытаются натужно выдавить из себя какую-нибудь шутку или устроить розыгрыш. Получается не у всех. Представляем удачные и не очень примеры первоапрельского юмора.

    Последним смеется Озил

    Месть — блюдо, которое подают холодным, а хорошо смеется тот, кто смеется последним. В этом уверен хавбек «Арсенала» Месут Озил, который спустя восемь месяцев ответил на троллинг в свой адрес.

    В первом круге «Арсенал» проиграл «Сток Сити» со счетом 0:1, и один из болельщиков «канониров» написал в твиттер-аккаунт полиции Стока, что хочет бы заявить об ограблении, намекая на то, что арбитр Андре Марринер не засчитал гол Александра Ляказетта.

    «Извините, что не сразу ответили, мы были заняты поисками пропавшего человека по фамилии Озил», — ехидно ответили полицейские, издеваясь над растворившимся на поле немцем.

    В ответном матче 1 апреля «Арсенал» разгромил «Сток» со счетом 3:0, и Месут припомнил соперникам злую шутку.

    «Полиция Стока не помогла по делу об ограблении прошлым летом, поэтому мы взяли решение вопроса в свои руки. С гордостью объявляю, что сегодня мы заработали три трудовых очка для TheIwobiEffect и других канониров», – написал Озил.


    Русский допинг

    Анонимный телеграм-аккаунт «Мутко против», известный своими инсайдами, пошутил на тему запрещенных веществ в российском футболе.

    «УЕФА вынес предупреждение "Зениту" за нарушение антидопинговых правил. Уже хорошо, но дальше будет лучше. Всё случилось из-за Дмитрия Полоза.

    После гостевого матча с "Селтиком" инспекторы допинг-контроля вызвали его для сдачи анализов. Все ждали, что Полоз спокойно пройдет в комнату отбора проб, но случилось странное. С несвойственной ему скоростью футболист сбежал от инспекторов в раздевалку, и показался наружу спустя некоторое количество времени.

    Допинг-офицеры немного удивились такой прыти футболиста и пожаловались на него УЕФА. После разбирательств чиновники решили все же пожалеть "Зенит" и ограничиться предупреждением клуба и футболиста».

    Новая форма и новый спонсор

    Концерт «Ред Булл», имеющий в своем активе уже шесть футбольных клубов по всему миру, 1 апреля решил подразнить болельщиков «Глазго Рейнджерс» информацией о крупном спонсорском контракте, который компания заключит с клубом.


    Впрочем, шотландские болельщики, в большинстве своем на это не купились — слишком хорошо, чтобы быть правдой.

    А команда НФЛ «Джэксонвилл Джагуарс» решила 1 апреля пошутить над болельщиками, презентовав новый, «дурацкий» комплект формы.


    Шутка вышла боком — большинство болельщиков решили, что новый комплект лучше того, что у команды на данный момент. Более того, они опасаются, что настоящий новый комплект, который «ягуары» презентуют 19 апреля, будет хуже шуточного.



    На тему новой формы 1 апреля шутили многие команды, например хоккейный клуб «Динамо» Минск представил новый, современный дизайн.


    «Зимой 1948 года на Кубке открытия сезона впервые сыграла команда под названием "Динамо" (Минск). На свитерах безвестных хоккеистов красовалась традиционная буква "Д", верность которой мы пронесли через 60-е, 70-е, 80-е и 2000-е.

    Спустя 70 лет пришло время вернуться к истокам. Графичность, универсальность, оригинальность – вот главные достоинства этого творения современного дизайна. Мы не забываем все, что произошло за последние 70 лет, но продолжаем делать историю прямо сейчас», – говорится в сообщении на сайте клуба.

    Вялый драфт

    Единая лига ВТБ решила повеселить болельщиков, объявив, что летом пройдет первый в истории лиги драфт.


    Учитывая два лайка, которые собрала эта новость, становится скорее грустно.

    Милнер спародировал пародию на самого себя

    Полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера многие считают скучным трудягой без фантазии. Доброхоты даже завели пародийный твиттер-аккаунт «скучный Джеймс Милнер», чтобы раскрыть тему его скучности во всей красе.


    «В такую погоду самое то выпить чашечку крепкого чая. Так что я пожалуй подержу чайный пакетик в чашке на 10-15 секунд дольше» — примерно такие захватывающие истории рассказывает «скучный Джеймс Милнер».

    Настоящий Джеймс Милнер решил в конце марта завести настоящий твиттер-аккаунт и 1 апреля уделал пародиста подчистую, показав, как подбирает к Пасхе конфетки-яйца идеального размера.


    СКА и Манчини

    Питерский СКА в своём официальном «твиттере» иронично отреагировал на слова главного тренера футбольного «Зенита» Роберто Манчини, который пожаловался на условия в матче с «Уфой» (2:1).


    Лучшие хиты «МЮ»

    Английский «Манчестер Юнайтед» 1 апреля выложил подборку лучших голов за всю историю клуба.


    Как нетрудно заметить, несмотря на то что мячи забивали сплошь легендарные игроки манкунианцев вроде Гиггза и Кантона, они скорее «вковыривали» эти корявые голы благодаря ошибкам вратарей и защитников соперника.

    Губерниев в СБР, Хэмилтон на мотоцикле

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев давно уже раздает советы биатлонной сборной: спортсменам — как стрелять, тренерам — как тренировать. И довольно успешно, достаточно посмотреть на успехи Вольфганга Пихлера и его подопечных в Пхенчхане-2018. Настало время двигаться дальше.

    Друзья !!!! Пришла пора серьезно укрепить свои позиции в биатлоне!!! По многочисленным просьбам регионов принял решение баллотироваться на пост президента СБР !!!! За мной мощная поддержка людей !!! Спонсоры уже готовы , серьезные деньги дадут нефтяники , газовики и компании — производители майонеза !!!! Буду руководить. И комментировать !!!! Вместе наведём в биатлоне порядок !!!! Следите за новостями !!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #выборы #сбр #президент #порядок #сборная #движениевверх #поддержкалюдей #регионы #ура #майонез #деньги #власть #президентсбр

    Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)


    Новое занятие нашел себе и четырехкратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Он объявил, что пересаживается на два колеса и примет участие в соревнованиях по мотогонкам. Правда, британец сразу же раскололся, что это шутка.


    А вот трёхкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу решила обойтись без шуток. Венгерская пловчиха призналась, что хотела придумать что-то смешное про себя, но таблоиды опередили ее, рассказав все лучшие байки.

    Леброн к нам не приедет

    И снова о Глазго, теперь баскетбольном. Клуб «Глазго Рокс» 1 апреля порадовал своих болельщиков новостью о подписании контракта с легендарным Леброном Джеймсом.

    Звезда «Кливленда», якобы согласилась приехать в Шотландию, когда игроки скинулись ему ваучерами на бесплатное питание в сети ресторанов итальянской кухни Tony Macaroni.


    Казалось бы, еще одна банальная шутка. Но руководство клубо пошла дальше и разорилось на наружную рекламу, чтобы порадовать горожан.

    Леброн на щите
    Фото: dailyrecord.co.uk

    Из-под кольца на лед

    Хоккейный клуб «Аризона Койотс» 1 апреля объявил, что роль специального советника в клубе займет легендарный баскетболист Чарльз Баркли, который займется подготовкой молодежи и улучшением стратегии команды.


    «В НХЛ может случиться что угодно. Сначала я подумал, что идея просто ужасно, но поразмыслил и понял, что стоит дать ей шанс. Я готов раскрыть потенциал этой команды и научить молодых ребят, что главное — верить в себя. Я вот верю, что я самый симпатичный мужчина в мире, и я вполне могу быть прав», — философски заметил Баркли.

    Прощай, моноборовь?

    Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис знаменит не только своей игрой, но и своей монобровью, которая стала его фирменной фишкой и подарила ему прозвище «The Brow» (Бровь).

    Накануне 1 апреля баскетболист устроил в соцсетях опрос, не сбрить ли ему свой фирменный знак. Мнения разделились, но 51 процент набрал вариант включающий бритву.


    Так что звездный игрок на камеру расправился с легендарной бровью. Но это не точно.....




    Внезапно Салах

    Новый ливерпульский идол и гроза сборной России Мохаммед Салах свой розыгрыш устроил незадолго перед первым апреля. Египтянина пригласили для розыгрыша на передачу Kop Kids.

    Мо Салах радует детей
    Несколько юных фанатов «Ливерпуля», которых пригласили на «Энфилд» якобы для участия в конкурсе комментаторов были ошарашены, когда в разгар матча Мо Салах, после забитого гола, прямиком с экрана появился перед ними, чтобы отпраздновать.
    Безударные согласные«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля
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