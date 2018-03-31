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    «СКА-Хабаровск» хотел подписать Жоаозиньо и Лаборде

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    Ринат Билялетдинов
    На фото:Ринат Билялетдинов
    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов сообщил, что клуб хотел приобрести игроков «Краснодара» Жоаозиньо и Рикардо Лаборде.

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    «Вели переговоры с легионерами, с другими россиянами. Но как только доходило до подписания, они растворялись. Вели переговоры по Жоаозиньо, Лаборде, Жигулеву, Жирову, Баринову. Разговаривали с россиянином Лысцовым из "Бенфики". Контактировали с одним бельгийским форвардом. Габаритный парень, под два метра. Смотрели игрока в Швеции — африканца. Вылитый Муса, сумасшедшая скорость. Еще был нигерийский форвард. Он на контракте с "Манчестер Сити", но не играет. Пытались взять игрока сборной Сербии Александара Катаи. Всё двигалось, двигалось — но, увы, сорвалось.

    Основная причина того, что сорвалось, конечно, в длительных перелетах. Слетайте восемь часов туда, восемь – обратно. Почувствуете всю "прелесть" смены часовых поясов. К примеру, мы играли в Москве со "Спартаком" в два часа ночи по хабаровскому времени. К длительным перелётам можно привыкнуть, но какой ценой? Снижается функциональная готовность, скрадывается тренировочное время, особенно когда летишь на восток. Прилетаешь – семи часов уже нет, плюс нужно время на восстановление после полёта. Теряешь целый тренировочный день, а иногда и два.

    По итогу, если уж привозить иностранца, то на позицию лидера. Зачем брать легионеров среднего уровня? Надо своих футболистов готовить, российских. Тогда и вложения дадут отдачу, и в Хабаровск люди поедут, чтобы прибавить в мастерстве и сделать шаг вперед в карьере», – приводит слова специалиста «Чемпионат».

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