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    Билялетдинов не позволит «СКА-Хабаровск» превратиться в доигрывающую команду

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    Ринат Билялетдинов
    На фото:Ринат Билялетдинов
    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов поделился мнением о перспективах «армейцев».

    После 23 туров «СКА-Хабаровск» с 12 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая на 11 баллов от 14-й позиции, которая позволяет принять участие в переходных матчах.

    «"СКА-Хабаровск" — серьезный и интересный проект, с которым в случае худшего, через год можно вернуться в Премьер-лигу. Эти ребята способны играть в РФПЛ. Если бы они смогли применять в играх то, что делают на тренировках, все бы было совершенно иначе. Умение перенести тренировочный эффект в официальные матчи и определяет во многом класс игрока. Плюс нехватка опыта. Моя задача — повысить их квалификацию, сделать так, чтобы парней не списали в 27-28 лет.

    В этом сезоне футболисты глотнули совершенно другой воздух. Иначе взглянули на себя городские и краевые структуры, примерив более высокий уровень отношения к футболу. Но к каждому игроку в душу не заглянешь. Наверняка кому-то комфортней в тенечке ФНЛ. В РФПЛ цена успеха возрастает, но и цена ошибки тоже. Не каждый с этим справится. Главная проблема – отсутствие уверенности в своих силах. Ее дает только победа. Добиться победы в Премьер-лиге сложнее. Это совершенно другой уровень. Не ФНЛ, многие вещи здесь не проходят, а ошибки – не прощаются. Цель – выковырять из себя ФНЛ. Знаете, есть такой фильм с Александром Абдуловым: "Убить дракона". Смысл в том, что главный дракон сидит в самом человеке.

    В оставшихся матчах сезона не позволю команде превратиться в доигрывающую. Надеюсь уловить желание игроков проявить себя. Возможно, близость финиша позволит им перешагнуть то, что им мешает. Не буду говорить про очки. Моя задача сделать футболистов чуть лучше. Необходимо наладить командные взаимодействия. На создание коллектива нужно время. Здорово, что игроков, которые бы махнули на футбол рукой, я у себя в команде не вижу. Но, если такие появятся, играть они не будут», – передает слова специалиста «Чемпионат».

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