Ван Гал: Гвардиола превратил «Манчестер Сити» в машину

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»считает, что любой специалист в мире хочет поработать с клубом из Манчестера.

«Я считаю, что Хосепа Гвардиола сейчас является лучшим тренером в английской Премьер-лиге. Он превратил "Манчестер Сити" в машину. Он показывает тот футбол, который я хотел демонстрировать вместе с "Манчестер Юнайтед". Но у него игроки лучше. Мне в "МЮ" понадобилось бы больше времени на этот процесс. К сожалению, мне его не дали», – приводит слова ван Гала Sport Bild.

«Каждый тренер хочет попробовать себя в "Юнайтед", потому что это один из величайших клубов мира. Не могу сказать, что я разочарован работой Моуринью, но мне больше по душе та игра, которую выстроил в "Сити" Гвардиола», — добавил специалист.