10 марта в рамках 20-го тура тура российской Премьер-лиги «Локомотив» в родных стенах сыграет против «Сочи». Начало игры — в 16:30 по мск. «Локомотив» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. «Локомотив» все еще может попасть в топ-3 чемпионата по итогам сезона, ведь «железнодорожники» отстают от 3-й позиции на 4 балла.

За 19 встреч «Локомотив» забил 30 голов при 25-и пропущенных. Стоит отметить, что «железнодорожники» играли очень результативно в последнее время.

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Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы «Локомотив» уступил «Динамо» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

За последние 5 матчей в РПЛ «железнодорожники» трижды победили, а также по одному разу сыграли вничью и проиграли. За этот период «Локомотив» забил 11 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: «Локомотив» точно будет вести борьбу за высокие места по итогам сезона, потенциал у команды есть. «Железнодорожники» набрали 19 очков из 30-и возможных на своем поле в РПЛ.

Стоит отметить, что «Локомотив» стабильно обыгрывает «Сочи» в последнее время. В прошедшей очной встрече подопечные Михаила Галактионова одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 57-й минуте.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане проводят ужасный сезон, занимая последнее 16-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Сочи» не хватает 4-х очков для того, чтобы оказаться в стыковой зоне.

Стоит отметить, что команда делит последнюю строчку с «Крыльями Советов» по пропущенным голам в РПЛ (31 мяч), но при этом «Сочи» — не худшие в лиге по забитым (17).

Последние матчи: В прошедшем туре «Сочи» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), так и не сумев открыть счет. В 8-и контрольных матчах южан проиграли только «Нефтчи» (0:1), 4 раза победили и трижды сыграли вничью.

До матча с «Балтикой» «Сочи» показывал не самые лучшие результаты. За последние 5 матчей южане 2 раза сыграла вничью и трижды проиграли. За этот период команда забила всего 1 гол при 8-и пропущенных.

Состояние команды: «Сочи», вероятно, покинет Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. Южане играют далеко не лучшим образом и прогресса в игре команды точно нет.

К тому же, «Сочи» проиграл 3 последних очных встречи с «Локомотивом». Последний раз команда обыгрывала «железнодорожников» еще в 2022-м году (4:0). Сможет ли на сей раз «Сочи» зацепиться за результат? Шансов, объективно, очень мало.

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних матчей в РПЛ «Локомотив» забил минимум 2 гола

За последние 5 матчей в РПЛ «Сочи» забил только 1 гол

«Сочи» проиграл последние 3 матча «Локомотиву», не забив ни одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.70, а победа «Сочи» — в 3.95.

ТБ 2.5 оценивается в 1.87, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.94.

Прогноз: «Локомотив» выглядит намного предпочтительнее «Сочи».

Ставка: Победа «Локомотива» за 1.94.

Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут забить много голов.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.94.