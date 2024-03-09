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    Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Перес — второй

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    На трассе в Джидде завершился Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Победу смог одержать пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Серхио Перес, который также представляет «Ред Булл». Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

    Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
    • 2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.643.
    • 3. Шарль Леклер («Феррари») +18.639.
    • 4. Оскар Пиастри («Макларен») +32.007.
    • 5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35.759.
    • 6. Джордж Расселл («Мерседес») +39.936.
    • 7. Оливер Берман («Феррари») +42.679.
    • 8. Ландо Норрис («Макларен») +45.708.
    • 9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47.391.
    • 10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:16.996.
    • 11. Александер Албон («Уильямс») +1:28.354.
    • 12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:45.737.
    • 13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
    • 14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
    • 15. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
    • 16. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
    • 17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
    • 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.
    • Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») сошли.
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