Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Перес — второй

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Победу смог одержать пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Серхио Перес, который также представляет «Ред Булл». Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
- 2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.643.
- 3. Шарль Леклер («Феррари») +18.639.
- 4. Оскар Пиастри («Макларен») +32.007.
- 5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35.759.
- 6. Джордж Расселл («Мерседес») +39.936.
- 7. Оливер Берман («Феррари») +42.679.
- 8. Ландо Норрис («Макларен») +45.708.
- 9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47.391.
- 10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:16.996.
- 11. Александер Албон («Уильямс») +1:28.354.
- 12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:45.737.
- 13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
- 14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
- 15. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
- 16. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
- 17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
- 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») сошли.