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    Букайо Сака«Арсенал» — «Брентфорд». Онлайн
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    «Болонья» уступила дома «Интеру» с минимальным счетом

    «Болонья» — «Интер»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

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    В матче 28-го тура итальянской Серии А «Болонья» проиграла на своем поле лидеру чемпионата «Интеру» со счетом 0:1.

    Ян-Аурель Биссек (справа) и Карлос Аугусто
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    Ян-Аурель Биссек (справа) и Карлос Аугусто

    Единственный гол на 38-й минуте ударом головой забил немецкий защитник Ян-Аурель Биссек, выступающий всего первый сезон за «неррадзурри». Голевую передачу ему отдал другой игрок обороны Алессандро Бастони.

    Во втором тайме «Болонья» владела инициативой, а «Интер» сбавил обороты и спокойно отражал атаки соперника, доведя матч до победы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Янн Биссекк (37') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Виктор Кристансен, Алексис Салемакерс (Дан Ндой, 74'), Ремо Фройлер, Михел Эбишер (Никола Моро, 70'), Льюис Фергюсон, Йенс Одгор (Риккардо Орсолини, 79'), Джошуа Зиркзее (Santiago Thomas Castro, 79') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто (Дензел Дюмфрис, 46'), Маттео Дармиан, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 61'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 61'), Николо Барелла (Дави Классен, 81'), Алексис Санчес, Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 66') Предупреждения: Джошуа Зиркзее (25'), Ремо Фройлер (47'), Дави Классен (81')

    В следующем туре «Болонья» сыграет в гостях с «Эмполи».

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» примет дома прошлогоднего чемпиона «Наполи».

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