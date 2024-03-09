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    «Динамо» дома уверенно победило «Ахмат»

    «Динамо» — «Ахмат»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

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    Московское «Динамо» на своем поле победило грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в матче 20-го тура РПЛ.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    На 39-й минуте счет открыл дальним ударом с передачи Константина Тюкавина мексиканский полузащитник Луис Чавес.

    На 45-й минуте за две желтые карточку был удален полузащитник сборной России и «Ахмата» Евгений Харин.

    В середине второго тайма к голевой передачи Константин Тюкавин добавил забитый мяч.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Ахмат 2:0
    Голы: 1:0 Луис Чавес (39'), 2:0 Константин Тюкавин (62') Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Сергей Паршивлюк, Элазар Даса, Николас Маричал, Луис Чавес, Даниэль Мишкич, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Bitello Ахмат: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Евгений Харин, Лечи Садулаев, Мохамед Конате, Ghandri N., Camilo Предупреждения: Евгений Харин (41'), Евгений Харин (45+1'), Ghandri N. (56'), Николас Маричал (57')

    «Динамо» идет с 38 очками на втором месте и вплотную приблизилось к «Краснодару» (39).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» пока на 12-м месте с 20 очками.

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