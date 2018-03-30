Смертин: Расистские выходки болельщиков происходят не только в России

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмомпрокомментировал начавшееся расследование по делу расистских выкриков с трибун в товарищеском матче(1:3).

По ходу этой встречи расистские выкрики звучали в адрес темнокожих футболистов гостей Поля Погба и Усмана Дембеле.

«Расследование продолжается, поэтому пока не могу о чём-то говорить со стопроцентной уверенностью. Если нам удастся найти провинившихся болельщиков, они будут наказаны и никогда не вернутся на стадионы.

Что касается обезьяньего уханья, то это случается, но не только в России, а везде. Такое случается в России не чаще, чем где-либо ещё. Меня это разочаровывает. Не понимаю, зачем люди так поступают.

Конечно, сейчас на Россию смотрят все, поскольку страна примет чемпионат мира. Я уверен, что те болельщики, которые отправятся в нашу страну поддержать свои команды, останутся довольны поездкой», — сказал Смертин в интервью французскому каналу beIN SPORTS