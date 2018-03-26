Тите: Поражение 1:7 до сих пор преследует Бразилию

Главный тренерперед товарищеским матчем противвспомнил о разгромном поражении «селесао» в полуфинале ЧМ-2014.

«Бразилии было психологически тяжело пережить тот разгром. 1:7 от Германии до сих пор преследует нас, точно призрак. Люди все еще говорят об этом. И чем больше они говорят, тем яснее всплывают воспоминания»,- цитирует Тите «Чемпионат» со ссылкой на Kicker.

«Для Германии это великий момент триумфа. Каждый их мяч летел точно в цель. Подобное случается разве что в видеоиграх. Конечно, бразильские игроки жаждут мести, но никто не в силах повернуть время вспять. 1:7 — это прошлое», — добавил наставник бразильской сборной.

«Я смотрел ту игру с женой дома, в Сан-Паулу. После того как немцы забили третий мяч, она расплакалась», — также вспомнил Тите.

Напомним, матч Германия — Бразилия состоится 27 марта.