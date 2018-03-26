ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Тите: Поражение 1:7 до сих пор преследует Бразилию

    Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Германии Футбол Германии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Тите
    На фото:Тите
    Главный тренер сборной Бразилии Тите перед товарищеским матчем против сборной Германии вспомнил о разгромном поражении «селесао» в полуфинале ЧМ-2014.

    «Бразилии было психологически тяжело пережить тот разгром. 1:7 от Германии до сих пор преследует нас, точно призрак. Люди все еще говорят об этом. И чем больше они говорят, тем яснее всплывают воспоминания»,- цитирует Тите «Чемпионат» со ссылкой на Kicker.

    «Для Германии это великий момент триумфа. Каждый их мяч летел точно в цель. Подобное случается разве что в видеоиграх. Конечно, бразильские игроки жаждут мести, но никто не в силах повернуть время вспять. 1:7 — это прошлое», — добавил наставник бразильской сборной.

    «Я смотрел ту игру с женой дома, в Сан-Паулу. После того как немцы забили третий мяч, она расплакалась», — также вспомнил Тите.

    Напомним, матч Германия — Бразилия состоится 27 марта.

    Команды «дадут по газам»Германия – Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности
  • Кто входит в семерку лучших работающих ныне наставников?
    •
  • В Санкт-Петербург без Зобнина, но с Кузяевым
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Францией
    •
  • 25/03
    • Зобнин покинул расположение сборной России из-за травмы
  • 24/03
    • Германия и Испания сыграли вничью в товарищеском матче
  • 24/03
    • Товарищеские матчи: ничья Саудовской Аравии и Украины, Египет проиграл Португалии и другие результаты
  • 23/03
    • Россия крупно проиграла Бразилии в Москве
  • 23/03
    • Сборная России назвала состав на матч с Бразилией
  • 23/03
    • Тите: Бразилия готова к чемпионату мира
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Подробный разбор
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • Другой сборной у нас нет, надо чинить эту
  • Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия
  • Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии
    •
  • Испания заставила задуматься Германию перед ЧМ-2018
  • Реакция прессы на матч Германия — Испания
    •
  • План Клоппа: топ-5 идей немца для титула в сезоне 18/19
  • LiveSport.Ru рисует путь, по которому немецкий специалист придет к титулу
    •
  • Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики
  • Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Эдмонтон» может порадовать результативностью в игре против «Коламбуса»
  • «Эдмонтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 марта
  • 2,01
    •
  • «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Чья серия побед продлится дальше?
  • «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 марта
  • 1,83
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:42
    • Нидерланды разгромили Португалию в товарищеском матче
  • 22:49
    • Власти Исландии решили бойкотировать ЧМ-2018
  • 22:31
    • Галлас: Франция обыграет Россию со счетом 2:1
  • 21:14
    • Гол Попова помог Болгарии обыграть Казахстан
  • Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности
  • Кто входит в семерку лучших работающих ныне наставников?
    • 20:53
  • 20:40
    • Гендиректор «Амкара»: Поменять газон посреди сезона нереально
  • 20:17
    • Месси сыграет в матче против Испании
  • 19:47
    • Дешам: Сборная России — крепкая команда
  • 19:26
    • Косельни знает из сборной России только Кокорина
  • 19:03
    • Матч Россия — Франция начнется с минуты молчания
  • 18:45
    • Фурсенко избрали в исполком Ассоциации европейских клубов
  • 18:33
    • «Анжи» проиграл в товарищеском матче клубу ПФЛ
  • 18:14
    • Кришито близок к подписанию контракта с «Дженоа»
  • Чем закончится встреча неудачников?
  • США – Парагвай. Прогноз и ставки на товарищеский матч 28 марта
    • 1,63Послезавтра в 02:30
  • 17:40
    • «Арсенал» продлил контракт с полузащитником
  • 17:23
    • Чемпионат Греции возобновится 31 марта
  • 17:08
    • ФИФА получила две заявки на проведение ЧМ-2026
  • «Потерянные» хорваты будут чудить
  • Мексика – Хорватия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 28 марта
    • 2,20Послезавтра в 05:00
  • 16:54
    • Уругвай стал победителем Кубка Китая
  • 16:41
    • Цорк продлил контракт с «Боруссией»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус