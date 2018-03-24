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    «Енисей» оступился в матче с «Ротором»

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    Футболисты «Енисея»
    На фото:Футболисты «Енисея»
    «Ротор-Волгоград» нанес поражение «Енисею» сыграли вничью в матче 29-го тура первенства ФНЛ. Встреча прошла в Астрахани и завершилась со счетом 1:0.

    Автором единственного гола стал Игорь Климов, отличившийся на 92-й минуте.

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    Красноярский клуб идет первым в турнирной таблице (65 очков), опережая ближайшего преследователя на 5 баллов. «Ротор» — 17-й (29 очков).

    ФНЛ. 29-й тур
    «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (0:0)
    Гол: Климов, 90+2.«Ротор-Волгоград»: Заболотный, Косицин, Климов, Абазов, Бурмистров, Султонов (Крутов, 79), Ребко, Сысуев (Друзин, 88), Романенко, Вотинов, Коротаев (Николаев, 82).«Енисей»: Филиппов, Кичин, Чичерин, Жиров, Васильев, Семакин, Иванов, Фатуллаев, Обрадович, Кутьин (Исаев, 46), Комков.Предупреждения: Кутьин, 31. Климов, 40. Чичерин, 48. Аппаев, 77.
    В параллельном матче «Томь» поделила очки с «Сибирью» — 1:1.

    На гол Максима Житнева (49-я минута) хозяева ответили точным ударом Исламнура Абдулавова (86).

    «Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице (44 очка), «Томь» — 16-я (30 очков).

    ФНЛ. 29-й тур
    «Томь» (Томск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:1 (0:0)
    Голы: Житнев, 49 (0:1). Абдулавов, 86 (1:1). «Томь»: Шафинский, Пульич, Микуцкис, Зуйков, Иванов, Алейников (Казаев, 71), Павленко (Саная, 70), Померко, Пугин, Кузьмичев (Кухарчук, 46), Абдулавов.«Сибирь»: Цыган, Полюткин, Цховребов, Ларенц, Гладышев, Парфинович, Азаров, Андреев (Дегтярев, 59), Житнев, Беляев (Коржунов, 71), Галыш.Предупреждения: Микуцкис, 77. Казаев, 80. Цховребов, 89.
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