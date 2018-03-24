«Енисей» оступился в матче с «Ротором»

Красноярский клуб идет первым в турнирной таблице (65 очков), опережая ближайшего преследователя на 5 баллов. «Ротор» — 17-й (29 очков).

Автором единственного гола стал Игорь Климов , отличившийся на 92-й минуте.

нанес поражениесыграли вничью в матче 29-го тура первенства ФНЛ. Встреча прошла в Астрахани и завершилась со счетом 1:0.

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