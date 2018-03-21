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    Кутепов не видит ничего плохого в допинг-контроле

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    Илья Кутепов
    На фото:Илья Кутепов
    Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал о подготовке команды к товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции, а также о визите допинг-офицера.

    «Я сегодня не попал на допинг-контроль. Но это нормальная процедура, в ней ничего такого нет. Тяжело вставать в 6:30? А что делать? Бывает и такое – как мы все сегодня могли наблюдать. Это не повлияло на работу команды сегодня, просто чуть попозже начали тренировку. Сегодня отрабатывали тактические перестроения и затронули тему стандартных положений. Большего рассказать не могу.

    Что касается холодной погоды, то когда нам погода особо помогала? Думаю, она вообще ни при чем. Все будет зависеть только от нас.

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    С кем сложнее сыграть — с Бразилией или Францией? С обоими соперниками будет и сложно, и интересно. Но не думаю, что эти матчи будут похожи друг на друга. Сейчас сложно сказать, кто из них опаснее. Сыграем – посмотрим. Но в составе этих команд любого возьми – звезда. Все – представители топовых клубов Европы, не вижу смысла выделять кого-то конкретно», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

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