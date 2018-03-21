Кутепов не видит ничего плохого в допинг-контроле

Защитник сборной Россиирассказал о подготовке команды к товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции, а также о визите допинг-офицера.

«Я сегодня не попал на допинг-контроль. Но это нормальная процедура, в ней ничего такого нет. Тяжело вставать в 6:30? А что делать? Бывает и такое – как мы все сегодня могли наблюдать. Это не повлияло на работу команды сегодня, просто чуть попозже начали тренировку. Сегодня отрабатывали тактические перестроения и затронули тему стандартных положений. Большего рассказать не могу.

Что касается холодной погоды, то когда нам погода особо помогала? Думаю, она вообще ни при чем. Все будет зависеть только от нас.

Семенов ждет более сложной игры с французами, а не с бразильцами

С кем сложнее сыграть — с Бразилией или Францией? С обоими соперниками будет и сложно, и интересно. Но не думаю, что эти матчи будут похожи друг на друга. Сейчас сложно сказать, кто из них опаснее. Сыграем – посмотрим. Но в составе этих команд любого возьми – звезда. Все – представители топовых клубов Европы, не вижу смысла выделять кого-то конкретно», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».