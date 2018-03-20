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    Луиз Адриано: Сборная России может преподнести сюрприз в матче с Бразилией

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    Луиз Адриано
    На фото:Луиз Адриано
    Нападающий «Спартака» Луиз Адриано отметил, что у сборной России есть шанс преподнести сюрприз в товарищеском матче против Бразилии.

    «В современном футболе все возможно. Да, Бразилия – фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему.

    Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия – большая команда.

    Что может Дмитрий Комбаров и не может Марсело? Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты.

    У Марсело другой стиль, он больше нацелен на атаку, в "Реале" все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 19.00 по московскому времени.

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