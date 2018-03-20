Луиз Адриано: Сборная России может преподнести сюрприз в матче с Бразилией

Нападающий «Спартака»отметил, что у сборной России есть шанс преподнести сюрприз в товарищеском матче против Бразилии.

«В современном футболе все возможно. Да, Бразилия – фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему.

Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия – большая команда.

Что может Дмитрий Комбаров и не может Марсело? Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты.

У Марсело другой стиль, он больше нацелен на атаку, в "Реале" все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 19.00 по московскому времени.