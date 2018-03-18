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    «Вильярреал» вырвал волевую победу у «Атлетико»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Атлетико» потерпел гостевое поражение от «Вильярреала» (1:2) в матче 29-го тура испанской Примеры.

    На 20-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Хауме Коста в штрафной площади толкнул в спину Антуана Гризманна. Сам пострадавший с «точки» и открыл счет.

    На 82-й минуте счет сравнялся. После розыгрыша углового, Альваро Гонсалес справа навесил точно на голову Энеса Унала, который вверху переиграл Ньигеса и точно пробил по воротам.

    А уже на первой компенсированной минуте Кастильехо справа со штрафного навесил к воротам. Годин выбил мяч на Бонеру. У Даниэле удар не получился, но на дальней штанге в одиночестве оказался Энес Унал, которому никто не помешал отправить футбольный снаряд в пустые ворота.На

    На третьей компенсированной минуте Витоло получил прямую красную карточку за отмашку в центре поля.

    После этого матча «Атлетико» с 64 очками на втором месте, а «Вильярреал» на 5-й строке — 47 очков.

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