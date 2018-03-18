«Вильярреал» вырвал волевую победу у «Атлетико»

Мадридскийпотерпел гостевое поражение от(1:2) в матче 29-го тура испанской Примеры.

На 20-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Хауме Коста в штрафной площади толкнул в спину Антуана Гризманна. Сам пострадавший с «точки» и открыл счет.

На 82-й минуте счет сравнялся. После розыгрыша углового, Альваро Гонсалес справа навесил точно на голову Энеса Унала, который вверху переиграл Ньигеса и точно пробил по воротам.

А уже на первой компенсированной минуте Кастильехо справа со штрафного навесил к воротам. Годин выбил мяч на Бонеру. У Даниэле удар не получился, но на дальней штанге в одиночестве оказался Энес Унал, которому никто не помешал отправить футбольный снаряд в пустые ворота.На

На третьей компенсированной минуте Витоло получил прямую красную карточку за отмашку в центре поля.

После этого матча «Атлетико» с 64 очками на втором месте, а «Вильярреал» на 5-й строке — 47 очков.