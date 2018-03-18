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    Рауш: Уругвай — фаворит нашей группы на ЧМ-2018

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая
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    Константин Рауш
    На фото:Константин Рауш
    Защитник сборной России Константин Рауш поделился мнением о соперниках команды по групповому этапу чемпионата мира-2018.

    Россияне сыграют с Саудовской Аравией 14 июня, с Египтом 19 июня и с Уругваем 25 июня.

    «Нелегко будет, но эта та группа, из которой можно выходить. Все в наших руках. Сейчас Салах неудержим, он – один из лучших игроков мира.

    Таких футболистов сложно опекать все 90 минут. Будет момент – и он воспользуется ситуацией. Но надо будет постараться ему помешать.

    Кто фаворит нашей группы? Уругвай. У этой команды есть все, чтобы бороться за главный трофей.

    Отметил бы защитников Диего Година и Хосе Хименеса​. Очень цепкие и классные игроки. Ну и, конечно, Суарес и Кавани. Даже не знаю, у какой еще сборной в мире есть такая связка нападающих.

    Самое главное – выйти из группы. А потом все всякое может произойти. Надо просто играть как команда. Как это сделала два года назад Исландия на чемпионате Европы.

    Чем мы хуже? Ничем. Так что все в наших руках», – передает «Российская газета» слова Рауша.

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