«Нант» не смог обыграть «Мец»

За хозяев гол забил Нолан Ру, а в составе «Нанта» отличился Валентин Ронжье. Таким образом, «Мец» продлил свою серию без побед в Лиге 1 до семи матчей.
«Мец» занимает последнюю строчку в чемпионате Франции, имея на своем счету 21 очко. «Нант» идет шестым с 44 очками.
Чемпионат Франции. 30-й тур
«Мец» – «Нант» – 1:1 (1:1)
Голы: Ру, 12 (1:0). Ронжье, 23 (1:1).«Мец»: Кавасима, Диань (Селимович, 54), Ривьере, Бальиу, Ниакате, Коад, Доссеви, Миличевич (Молле, 61), Поблете, Ру, Ньяне (Ривьер, 78).«Нант»: Тэтэрушану, Паллуа, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Крхин, Томассон, Туре (Нгом, 56), Ронжье (Мутуссами, 87), Эль-Ганасси (Бамму, 72), Сала.Предупреждения: Ривьере, 13. Диань, 53.