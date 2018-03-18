«Нант» не смог обыграть «Мец»

сыграл вничью ссо счетом 1:1 (1:1) в рамках 30-го тура чемпионата Франции.

За хозяев гол забил Нолан Ру, а в составе «Нанта» отличился Валентин Ронжье. Таким образом, «Мец» продлил свою серию без побед в Лиге 1 до семи матчей.

«Мец» занимает последнюю строчку в чемпионате Франции, имея на своем счету 21 очко. «Нант» идет шестым с 44 очками.