ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Рома» на выезде обыграла «Кротоне»

    Серия A Футбол Италии Рома Кьево Аталанта Верона Беневенто Кальяри Фиорентина Торино Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 29-го тура итальянской Серии А римская «Рома» одержала гостевую победу над «Кротоне» — 2:0.

    Счет в матче был открыт на 40-й минуте — Коларов убежал по левой бровке и выполнил прострел на дальнюю штангу, где Стефан Эль-Шаарави оторвался от защитников и буквально занес мяч в пустые ворота.

    На 75-й минуте Раджа Найнголлан подхватил мяч перед штрафной соперника, обыграл на замахе защитника и пробил точно в дальний нижний угол.

    После этого матча «Рома» на 3-м месте — 59 очков, а «Кротоне» на 18-м месте — 24 очка.

    В другом матче «Милан» одержал волевую домашнюю победу над «Кьево» со счетом 3:2.

    В составе победителей голы на свой счёт записали Хакан Чалханоглу (10), Патрик Кутроне (52) и Андре Силва (82).

    На третьей компенсированной минуте полузащитник хозяев Франк Кессье не смог реализовать пенальти.

    За «Кьево» отличились Мариуш Стемпиньски (33) и Роберто Инглесе (34).

    «Милан» одержал пятую подряд победу в Серии А и с 50 очками занимает 6 место, а «Кьево» проиграл в третьей игре чемпионата кряду и с 25 очками — на 16-м месте.

    Другие матчи

    «Верона» – «Аталанта» 0:5
    «Беневенто» – «Кальяри» 1:2
    «Торино» – «Фиорентина» 1:2

    «Милан» рвется в топ-4«Милан» — «Кьево». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • «Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер»
    •
  • 18/03
    • СПАЛ отобрал очки у «Ювентуса»
  • 18/03
    • «Интер» разгромил «Сампдорию», Икарди оформил покер
  • 17/03
    • Буффон получил вызов в сборную Италии
  • 17/03
    • «Удинезе» потерпел пятое поражение подряд
  • 15/03
    • «Милан» может сменить владельца
  • 15/03
    • Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов в сезоне-2017/18
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?
    Подробный разбор
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Сколько мячей забьет Месси?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 марта
  • 5,58
    •
  • У Дель Потро есть шанс против Федерера
  • Роджер Федерер — Хуан Мартин Дель Потро. Прогноз и ставки на матч 18 марта
  • 1,97
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 19:24
    • «Байер» в меньшинстве уступил «Кельну»
  • 19:19
    • «Нант» не смог обыграть «Мец»
  • 19:03
    • «Саутгемптон» переиграл «Уиган» и вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 18:29
    • ПСЖ вырвал победу у «Ниццы»
  • 18:24
    • «Интер» разгромил «Сампдорию», Икарди оформил покер
  • 18:17
    • Батшуайи принес «Боруссии» победу над «Ганновером»
  • Примера. «Валенсия» одолела «Алавес», «Атлетик» в гостях у «Барселоны»
  • Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры
    • 18:17
  • 13:54
    • Черышев присоединится к сборной России 19 марта
  • 13:42
    • Бускетс и Вермален не помогут «Барселоне» в матче с «Атлетиком»
  • 13:20
    • «Сандерленд» отстранил хавбека за вождение в нетрезвом виде
  • 13:04
    • Лукаку ждет приезда «многих сильных игроков»
  • 12:54
    • Воронин надеется увидеть еще более сильного Кокорина в новом сезоне
  • 12:36
    • «Челси» ведет переговоры с экс-наставником «Барселоны»
  • 12:18
    • Манчини готов вернуться в английскую Премьер-лигу
  • 12:15
    • Глава ОКР считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет
  • Лига чемпионов отдаляется. «Краснодар» оступился на своем поле
  • СМИ – о поражении подопечных Игоря Шалимова от «Уфы»
    • 11:06
  • 11:00
    • Агент: Где Селюки и другие специалисты, прогнозировавшие провал Адриано?
  • 10:51
    • Макаров: «Тосно» уступил «Анжи» в борьбе
  • 10:35
    • Ромарио будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро
  • 10:23
    • Нобоа: «Рубин» находится в сложной ситуации
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус