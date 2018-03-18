«Рома» на выезде обыграла «Кротоне»

В матче 29-го тура итальянской Серии А римскаяодержала гостевую победу над— 2:0.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте — Коларов убежал по левой бровке и выполнил прострел на дальнюю штангу, где Стефан Эль-Шаарави оторвался от защитников и буквально занес мяч в пустые ворота.

На 75-й минуте Раджа Найнголлан подхватил мяч перед штрафной соперника, обыграл на замахе защитника и пробил точно в дальний нижний угол.

После этого матча «Рома» на 3-м месте — 59 очков, а «Кротоне» на 18-м месте — 24 очка.

В другом матче «Милан» одержал волевую домашнюю победу над «Кьево» со счетом 3:2.

В составе победителей голы на свой счёт записали Хакан Чалханоглу (10), Патрик Кутроне (52) и Андре Силва (82).

На третьей компенсированной минуте полузащитник хозяев Франк Кессье не смог реализовать пенальти.

За «Кьево» отличились Мариуш Стемпиньски (33) и Роберто Инглесе (34).

«Милан» одержал пятую подряд победу в Серии А и с 50 очками занимает 6 место, а «Кьево» проиграл в третьей игре чемпионата кряду и с 25 очками — на 16-м месте.

Другие матчи

«Верона» – «Аталанта» 0:5

«Беневенто» – «Кальяри» 1:2

«Торино» – «Фиорентина» 1:2