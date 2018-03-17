«Молодежка» «Урала» победила в Хабаровске

«Армейцы» с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Кирилла Колесниченко .

«СКА-Хабаровск» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта

Одержит ли «СКА-Хабаровск» третью победу в сезоне?

Одержит ли «СКА-Хабаровск» третью победу в сезоне? «СКА-Хабаровск» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта

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