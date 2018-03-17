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    «Молодежка» «Урала» победила в Хабаровске

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    «Молодежка» «Урала» победила в Хабаровске
    На фото:«Молодежка» «Урала» победила в Хабаровске
    «Урал» нанес гостевое поражение «СКА-Хабаровску» в матче 23-го тура молодежного первенства России — 1:0.

    Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник «шмелей» Андрей Шептий.

    «Армейцы» с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Кирилла Колесниченко.

    Благодаря победе в Хабаровске молодежная команда «Урала» прервала восьмиматчевую серию поражений.

    «Урал» занимает 16-е место в турнирной таблице (11 очков), «СКА-Хабаровск» — 14-й (21 очко).

    Молодежный ЧР. 23-й тур
    «СКА-Хабаровск-М» (Хабаровск) — «Урал-М» (Екатеринбург) — 0:1 (0:0)
    Гол: Шептий, 74.«СКА-Хабаровск-М» (стартовый состав): Акишин — Колесниченко, Кучин, Махатадзе, Сафронов, Аршанский, Любимов, Зотов, Максименко, Головатюк, Агаронян.«Урал-М»: Мамин, Чижков, Татаринов (Шептий, 46), Белоус (Сидоркин, 46), Муромский (Новиков, 60), Маковский, Галимов, Кириллов, Бадьин, Некрасов (Гейкин, 79), Тушков.
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