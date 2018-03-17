«Молодежка» «Урала» победила в Хабаровске

Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник «шмелей» Андрей Шептий.
«Армейцы» с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Кирилла Колесниченко.
Благодаря победе в Хабаровске молодежная команда «Урала» прервала восьмиматчевую серию поражений.
«Урал» занимает 16-е место в турнирной таблице (11 очков), «СКА-Хабаровск» — 14-й (21 очко).
Молодежный ЧР. 23-й тур
«СКА-Хабаровск-М» (Хабаровск) — «Урал-М» (Екатеринбург) — 0:1 (0:0)
Гол: Шептий, 74.«СКА-Хабаровск-М» (стартовый состав): Акишин — Колесниченко, Кучин, Махатадзе, Сафронов, Аршанский, Любимов, Зотов, Максименко, Головатюк, Агаронян.«Урал-М»: Мамин, Чижков, Татаринов (Шептий, 46), Белоус (Сидоркин, 46), Муромский (Новиков, 60), Маковский, Галимов, Кириллов, Бадьин, Некрасов (Гейкин, 79), Тушков.