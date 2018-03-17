АПЛ: «Борнмут» и «Кристал Пэлас» одержали победы

У «Кристал Пэлас» теперь 30 очков, у «Хаддерсфилда» осталось 31 очко.

Три очка гостям удалось завоевать благодаря голам Джеймса Томкинса и Луки Миливоевича.

«Хаддерсфилд» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

После этого матча «Борнмут» набрал 36 очков, а у аутсайдера АПЛ «Вест Бромвича» осталось 20 очков.

Победу хозяевам поля принесли голы Джордона Айба и Джуниора Станисласа . У гостей отличился Джей Родригес .

В Борнмуте и Хаддерсфилде состоялись матчи 31-го тура АПЛ.

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