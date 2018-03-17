АПЛ: «Борнмут» и «Кристал Пэлас» одержали победы

«Борнмут» дома переиграл «Вест Бромвич» со счетом 2:1.
Победу хозяевам поля принесли голы Джордона Айба и Джуниора Станисласа. У гостей отличился Джей Родригес.
После этого матча «Борнмут» набрал 36 очков, а у аутсайдера АПЛ «Вест Бромвича» осталось 20 очков.
«Хаддерсфилд» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.
Три очка гостям удалось завоевать благодаря голам Джеймса Томкинса и Луки Миливоевича.
У «Кристал Пэлас» теперь 30 очков, у «Хаддерсфилда» осталось 31 очко.
АПЛ. 31-й тур
«Хаддерсфилд» – «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:1)
Голы: Томкинс, 23, Миливоевич, 68 (с пенальти)«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Мэлоун (Леве, 46), Хадерджонай, Шиндлер, Хогг, Муй, Притчард (Качунга, 71), Инс (ван Ла Парра, 61), Мунье, Кванер«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Кабай, 21), Таунсенд, Уан-Биссака, Макартур, Миливоевич, Заа (Лофтус-Чик, 89), БентекеПредупреждения: Кабай, Хогг, Муй, Уан-Биссака, Шиндлер.
АПЛ. 31-й тур
Борнмут – Вест Бромвич — 2:1 (0:0)
Голы: Айб, 77, Станислас, 89 — Родригес, 49«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис (Дэниэлс, 17), Аке, Смит (Муссе, 57), Кук, Кук, Гослинг, Станислас, Айб, Кинг, Уилсон (Дефо, 73)«Вест Бромвич»: Фостер, Эванс (Филлипс, 77), Хегази, Гиббс, Доусон, Якоб, Ливермор, Брант (Филд, 82), Ньом, Родригес (Робсон-Кану, 86), РондонПредупреждения: Смит, Ливермор, Доусон