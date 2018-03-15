«Атлетико» забил пять мячей «Локомотиву»

Московскийпотерпел домашнее поражение от мадридского(1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Гости открыли счет на 16-й минуте. Анхель Корреа обыгрался с Коке, ворвался в правую часть штрафной и пробил низом в дальний угол ворот.

Спустя четыре минуты москвичи отыгрались. После розыгрыша углового Мацей Рыбусь сильно пробил из-за пределов штрафной в ближний угол. Вернер не увидел момент удара из-за спин защитников и среагировать не успел.

«Атлетико» вновь повел на 47-й минуте. Луис Филипе получил мяч в левой части штрафной, покатил его назад и направо, где набежавший сзади Сауль Ньигес пробил точно в угол.

На 65-й минуте в ворота «Локомотива» был назначен пенальти — Коченков сбил Гризманна в штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Фернандо Торрес.

На 70-й минуте Фернандо Торрес убежал один на один после передачи Корреа и чётко пробил низом в тот же угол, что и при исполнении пенальти, сделав счет разгромным.

А на 85-й минуте победную точку поставил Антуан Гризманн, мягко забросивший мяч за спину слишком далеко вышедшему из ворота голкиперу «Локомотива».

Первый матч закончился победой «Атлетико» со счетом 3:0. Мадридцы вышли в четвертьфинал турнира.