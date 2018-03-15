ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •

    «Атлетико» забил пять мячей «Локомотиву»

    Лига Европы Локомотив Футбол России Атлетико Футбол Испании
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от мадридского «Атлетико» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Гости открыли счет на 16-й минуте. Анхель Корреа обыгрался с Коке, ворвался в правую часть штрафной и пробил низом в дальний угол ворот.

    Спустя четыре минуты москвичи отыгрались. После розыгрыша углового Мацей Рыбусь сильно пробил из-за пределов штрафной в ближний угол. Вернер не увидел момент удара из-за спин защитников и среагировать не успел.

    «Атлетико» вновь повел на 47-й минуте. Луис Филипе получил мяч в левой части штрафной, покатил его назад и направо, где набежавший сзади Сауль Ньигес пробил точно в угол.

    На 65-й минуте в ворота «Локомотива» был назначен пенальти — Коченков сбил Гризманна в штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Фернандо Торрес.

    На 70-й минуте Фернандо Торрес убежал один на один после передачи Корреа и чётко пробил низом в тот же угол, что и при исполнении пенальти, сделав счет разгромным.

    А на 85-й минуте победную точку поставил Антуан Гризманн, мягко забросивший мяч за спину слишком далеко вышедшему из ворота голкиперу «Локомотива».

    Первый матч закончился победой «Атлетико» со счетом 3:0. Мадридцы вышли в четвертьфинал турнира.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
    «Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Испания) – 1:5 (1:1)
    Голы: Корреа, 16 (0:1). Рыбус, 20 (1:1). Сауль, 47 (1:2). Фернандо Торрес, 65 — с пенальти (1:3). Фернандо Торрес, 70 (1:4). Гризманн, 85 (1:5).«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 75), Лысов, Ант.Миранчук, Коломейцев (Тарасов, 63), И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46).«Атлетико»: Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Годин, Хименес, Филипе Луис (Эрнандез, 62), Сауль (Гризманн, 61), Партей, Габи, Коке, Фернандо Торрес, Корреа.
    Забьет ли «Локомотив» «матрасникам» в Москве?«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 15/03
    • Дриусси и Кокорин — в атаке «Зенита» на матч с «Лейпцигом»
  • 15/03
    • Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА
  • 15/03
    • Кокорин получил травму в матче с «Лейпцигом»
  • 15/03
    • Муса и Вернблум — в атаке ЦСКА на матч с «Лионом»
  • 14/03
    • Манчини в случае увольнения получит 9 миллионов евро
  • 14/03
    • Геркус: Если и продавать Миранчуков, то за большие деньги и за границу
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • «Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер»
    •
  • Биг Бен. Провал Моуринью
  • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов
    •
  • С пистолетом наголо
  • Как российский владелец греческого ПАОК с пистолетом за судьей гонялся
    •
  • Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»
  • Пресса и комментарии о новом зарубежном этапе карьеры российского тренера
    •
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Вторая серии дуэли Венгера и Гаттузо
  • Прогнозы и ставки на футбол 15 марта
  • 8,46
    •
  • Забьет ли «Локомотив» «матрасникам» в Москве?
  • «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
  • 1,65
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:23
    • Симеоне: Пять голов в таком матче – это фантастика
  • 21:16
    • Кокорин получил травму в матче с «Лейпцигом»
  • 20:11
    • Реднапп не верит в бойкот чемпионата мира в России
  • 19:58
    • Дриусси и Кокорин — в атаке «Зенита» на матч с «Лейпцигом»
  • 19:52
    • Орлов: Денисов — лучший игрок «Локо» и потеря для «Зенита»
  • 19:46
    • Таски летом покинет «Спартак»
  • 18:25
    • Саутгейт: Сборная Англии готовится ехать на ЧМ в Россию
  • 18:07
    • «Локомотив» и «Атлетико» огласили стартовые составы
  • 17:57
    • Наставник сборной Франции огласил заявку на матч с Россией
  • 17:42
    • Полиция Каталонии избила дубинками фанатов «Челси»
  • 17:11
    • Кержаков возглавил юношескую сборную России
  • 16:56
    • Гильерме не сыграет с «Атлетико»
  • «Бавария» вспоминает 2013-й год
  • Реакция прессы на матч «Бешикташ» — «Бавария»
    • 16:50
  • 16:24
    • УЕФА открыл дело по итогам матча «Бешикташ» – «Бавария»
  • 16:09
    • «Реал» интересуется защитником «Севильи»
  • 15:53
    • РФС: Кержаков рекомендован на пост тренера юношеской сборной России
  • 15:39
    • «Милан» может сменить владельца
  • 15:14
    • Моуринью хочет переманить Виллиана в «МЮ»
  • 15:01
    • Болельщики «Лацио» подали в суд на рефери
  • 14:50
    • Хаби Алонсо грозит до восьми лет тюрьмы
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус