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    Кейн выбыл из-за травмы голеностопа до мая

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    Гарри Кейн
    На фото:Гарри Кейн
    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн выбыл как минимум до мая из-за травмы ноги, сообщает Mirror/

    Напомним, что 24-летний футболист повредил связки правого голеностопа в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:1).

    В клубе полагают, что по степени серьезности эта травма близка к той, которую форвард получил в сентябре 2016 года, когда пропустил около семи недель.

    Скорее всего, Кейн успеет восстановиться к матчу 36-го тура АПЛ против «Уотфорда», который запланирован на 28 апреля, однако восстановление может затянуться.

    Это уже третья подобная травма футболиста за последние полтора года.

    Напомним, в сезоне-2017/18 Кейн принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 35 мячей и сделав 4 результативные передачи.

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