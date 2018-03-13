Кейн выбыл из-за травмы голеностопа до мая

Нападающий «Тоттенхэма»выбыл как минимум до мая из-за травмы ноги, сообщает Mirror

Напомним, что 24-летний футболист повредил связки правого голеностопа в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:1).

В клубе полагают, что по степени серьезности эта травма близка к той, которую форвард получил в сентябре 2016 года, когда пропустил около семи недель.

Скорее всего, Кейн успеет восстановиться к матчу 36-го тура АПЛ против «Уотфорда», который запланирован на 28 апреля, однако восстановление может затянуться.

Это уже третья подобная травма футболиста за последние полтора года.

Напомним, в сезоне-2017/18 Кейн принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 35 мячей и сделав 4 результативные передачи.