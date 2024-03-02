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    «Быкам» придется сложно против «Рубина»

    «Краснодар» — «Рубин». Ставка (к. 2,20) и прогноз на чемпионат России 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Рубин»
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    Защитник «Рубина» Александр Мартынович (в центре) был капитаном «Краснодара»
    Матч «Краснодара» и «Рубина» пройдет в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги 2 марта. Начало — 16:30 (мск). «Краснодар» — «Рубин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Марта 2024 года
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    «Краснодар»

    Турнирное положение: после первой части сезона «быки» возглавляют таблицу РПЛ с 38 очками. Они на два балла опережают главного конкурента в борьбе за золото «Зенит».

    Последние матчи: перед возобновлением сезона «Краснодар» играл в основном с командами РПЛ и Первой лиги. В последнем матче было обыграно «Торпедо» со счетом 2:1.

    Краснодар — Рубин: коэффициенты букмекеров

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    Ранее команда Владимира Ивича одолела «Урал» и «Аль-Шабаб» с одинаковым результатом 1:0, а также уступила «Астане» (2:4).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: сразу три ведущих футболиста «Краснодара» дисквалифицированы. Это Кордоба, Черников и Батчи. Особенно чувствительной станет потеря первого, на котором замыкаются все атаки команды. В первой части сезона Кордоба забил 8 мячей.

    Состояние команды: «Краснодар» не сильно изменился в межсезонье. Ушел только Ахметов, а пришли два качественных легионера: опорник Кастньо и вингер Виктор Са, которые будет претендовать на место в основе.

    «Рубин»

    Турнирное положение: первую часть сезона «Рубин» завершил на высоком для себя восьмом месте в таблице РПЛ с 28 очками и отличной возможностью взобраться еще выше.

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    • Последние матчи: команда Рашида Рахимова провела товарищеские матчи с переменным успехом. Перед возобновлением сезона она уступила московской «Родине» (1:4).

    Ранее была победа над «Канвоном» (2:0), поражения от «Сенкт-Пельтена» (1:2) и «Арды» (1:2).
    Не сыграют: пока травмированы и вряд ли сыграют Рыбус, Тесленко и Чумич. Никто из них не относится к ключевым футболистам «Рубина».

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    Состояние команды: Рашид Рахимов продолжил перестройку состава под себя и освободился от нескольких футболистов, которые не вписывались в его игровую концепцию. Взамен них было приобретено несколько перспективных легионеров, которые должны усилить конкуренцию за место в составе.

    Статистика для ставок

    • В матче первого круга в гостях победил «Краснодар» — 2:0

    • В сезоне 21/22 также сильнее были «быки» (2:1, 1:0)

    • По пропущенным голам «Краснодар» лучший в РПЛ, «Рубин» также пропускает чуть более гола за игру, причем, этот показатель улучшался с каждым туром

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,70, а на «Рубин» — 5,50. На ничью букмекеры дают котировки в районе 3,90.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,68, а ТБ 2,5 идет за 2,27.

    Прогноз: без Кордобы, который отлично цепляется за мячи и скидывает их в свободные зоны партнерам, «Краснодару» придется очень тяжело против крепкой обороны «Рубина». Казанцы играют в очень вязкий футбол и вряд ли позволят много создать у своих ворот.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2,20.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять вариант, что «Краснодар» забьет менее одного мяча за приличный коэффициент.

    Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» меньше 1 за 3,0.

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    Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. «Быкам» придется сложно против «Рубина»
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