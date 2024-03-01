«Ростов» — «Крылья Советов»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

В матче 19-го тура РПЛна своем поле одолел самарские— 2:0.

В стартовом составе хозяев на поле вышли сразу два новичка: Умар Сако и Роналдо, но героями стали не они. Гости вышли без особых изменений.

На 29-й минуте счет открыл мощный нападающий Егор Голенков, которому ассистировал Кирилл Щетинин.

Точку в матче поставил талантливый полузащитник Иван Комаров, для которого этот гол стал первым в РПЛ. Он появился на поле всего за две минуты до этого и заменил как раз Голенкова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Крылья Советов 2:0 Голы: 1:0 Егор Голенков (29'), 2:0 Иван Комаров (80') Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Мохаммад Мохеби, Егор Голенков, Sako O., Ronaldo Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Роман Ежов, Никита Салтыков, Владислав Шитов Предупреждения: Максим Витюгов (3'), Егор Голенков (41'), Sako O. (46')

Календарь и таблица РПЛ

В 20-м туре «Ростов» примет дома «Краснодар». Самарцы на своем поле сыграют с ЦСКА.