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    «Ростов» начал вторую часть сезона РПЛ с уверенной победы

    «Ростов» — «Крылья Советов»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

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    В матче 19-го тура РПЛ «Ростов» на своем поле одолел самарские «Крылья Советов» — 2:0.

    Егор Голенков забил победный гол
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    Егор Голенков забил победный гол

    В стартовом составе хозяев на поле вышли сразу два новичка: Умар Сако и Роналдо, но героями стали не они. Гости вышли без особых изменений.

    На 29-й минуте счет открыл мощный нападающий Егор Голенков, которому ассистировал Кирилл Щетинин.

    Точку в матче поставил талантливый полузащитник Иван Комаров, для которого этот гол стал первым в РПЛ. Он появился на поле всего за две минуты до этого и заменил как раз Голенкова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Крылья Советов 2:0
    Голы: 1:0 Егор Голенков (29'), 2:0 Иван Комаров (80') Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Мохаммад Мохеби, Егор Голенков, Sako O., Ronaldo Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Роман Ежов, Никита Салтыков, Владислав Шитов Предупреждения: Максим Витюгов (3'), Егор Голенков (41'), Sako O. (46')

    Календарь и таблица РПЛ

    В 20-м туре «Ростов» примет дома «Краснодар». Самарцы на своем поле сыграют с ЦСКА.

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