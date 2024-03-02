«Валенсия» — «Реал» Мадрид. Матч пройдет в рамках 27-го тура испанской Примеры 2 марта, начало — 23:00 (мск) «Валенсия» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: сейчас команда Рубена Барахи идет на восьмом месте в таблице Ла Лиги с 36 очками, что после нескольких неудачных сезонов и безденежья можно назвать отличным резульатом.

Последние матчи: в 26-м туре «Валенсия» не играла, так как ее матч с «Гранадой» был перенесен.

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Ранее команда сыграла вничью с «Севильей» (0:0) и уступила в гостях «Лас-Пальмасу» со счетом 0:2.

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Не сыграют: под вопросом участие защитника Тиагу Коррейя и нападающего Диего Лопес, но это не самые серьезные потери.

Состояние команды: результаты «Валенсии» несколько просели в последнее время, но до этого «летучие мыши» выиграли пять из шести матчей, в целом команда играет в очень интересный атакующий футбол и не пасует перед фаворитами.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: сейчас команда Карло Анчелотти уверенно лидирует в Примере с 65 очками и наконец смогла оторваться от назойливой весь сезон «Жироны» на шесть очков.

Последние матчи: в последнем туре «Реал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Севилью» (1:0). Единственный гол забил ветеран Лука Модрич в конце матча.

Ранее был ничейный исход с «Райо Вальекано» (1:1) и уверенная победа над главным конкурентом «Жироной» (4:0).

Не сыграют: травмированы Алаба, Хоселу, давно выбыл Куртуа, под вопросом участие Беллингема и Милитао.

Состояние команды: «Реал» играет стабильно на протяжении всего сезона и по праву является главным фаворитом на чемпионский титул. Тренерский штаб уверенно проводит процесс омоложения состава и в оптимальном состоянии это коллектив без слабых мест.

Статистика для ставок

В первом круге «Реал» разгромил «Валенсию» со счетом 5:1

В прошлом сезоне «Реал» выиграл дома — 2:0, но затем уступил в гостях — 0:1

«Валенсия» забивает больше одного гола в среднем за игру, у «Реала» этот показатель равен 2,07

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Валенсии» котировки дают в районе 5,40, тогда как на «Реал» — 1,69. Ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а ТБ 2,5 за 2,03.

Прогноз: при Рубене Барахе «Валенсия» играет в очень смелый футбол и не боится играть с позиции силы даже против фаворитов. «Реалу» предстоит важный матч в Лиге чемпионов, поэтому команда будет думать о нем тоже и где-то поэкономит силы. Игра должна получиться интересной и результативной.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2,03.

Прогноз: более рисковым вариантом является ничья или победа «Валенсии». На своем поле «летучие мыши» способны удивить.

Ставка: победа «Валенсии» с форой 0 за 4,0.