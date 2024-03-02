«Валенсия»
Турнирное положение: сейчас команда Рубена Барахи идет на восьмом месте в таблице Ла Лиги с 36 очками, что после нескольких неудачных сезонов и безденежья можно назвать отличным резульатом.
Последние матчи: в 26-м туре «Валенсия» не играла, так как ее матч с «Гранадой» был перенесен.
Валенсия — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Ранее команда сыграла вничью с «Севильей» (0:0) и уступила в гостях «Лас-Пальмасу» со счетом 0:2.
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Не сыграют: под вопросом участие защитника Тиагу Коррейя и нападающего Диего Лопес, но это не самые серьезные потери.
Состояние команды: результаты «Валенсии» несколько просели в последнее время, но до этого «летучие мыши» выиграли пять из шести матчей, в целом команда играет в очень интересный атакующий футбол и не пасует перед фаворитами.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: сейчас команда Карло Анчелотти уверенно лидирует в Примере с 65 очками и наконец смогла оторваться от назойливой весь сезон «Жироны» на шесть очков.
Последние матчи: в последнем туре «Реал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Севилью» (1:0). Единственный гол забил ветеран Лука Модрич в конце матча.
Ранее был ничейный исход с «Райо Вальекано» (1:1) и уверенная победа над главным конкурентом «Жироной» (4:0).
Не сыграют: травмированы Алаба, Хоселу, давно выбыл Куртуа, под вопросом участие Беллингема и Милитао.
Состояние команды: «Реал» играет стабильно на протяжении всего сезона и по праву является главным фаворитом на чемпионский титул. Тренерский штаб уверенно проводит процесс омоложения состава и в оптимальном состоянии это коллектив без слабых мест.
Статистика для ставок
- В первом круге «Реал» разгромил «Валенсию» со счетом 5:1
- В прошлом сезоне «Реал» выиграл дома — 2:0, но затем уступил в гостях — 0:1
- «Валенсия» забивает больше одного гола в среднем за игру, у «Реала» этот показатель равен 2,07
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Валенсии» котировки дают в районе 5,40, тогда как на «Реал» — 1,69. Ничью букмекеры оценивают в 4,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а ТБ 2,5 за 2,03.
- 1.95Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставка
- 2.25Монако — ПСЖ: прогноз и ставка
- 2.10Лацио — Милан: прогноз и ставка
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Прогноз: при Рубене Барахе «Валенсия» играет в очень смелый футбол и не боится играть с позиции силы даже против фаворитов. «Реалу» предстоит важный матч в Лиге чемпионов, поэтому команда будет думать о нем тоже и где-то поэкономит силы. Игра должна получиться интересной и результативной.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2,03.
Прогноз: более рисковым вариантом является ничья или победа «Валенсии». На своем поле «летучие мыши» способны удивить.
Ставка: победа «Валенсии» с форой 0 за 4,0.