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    «Челси» снова проиграет «Брентфорду»?

    «Брентфорд» — «Челси». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Челси»
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    Михаил Мудрик
    «Челси» сыграет на выезде против «Брентфорда» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 2 марта, начало — в 18:00 мск. «Брентфорд» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Марта 2024 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Челси Челси
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    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» занимает 16-е место, набрав в 26 турах 25 очков. Отрыв от зоны вылета составляет лишь пять очков.

    Последние матчи: в прошлом туре команда Томаса Франка провалила гостевую встречу с «Вест Хэмом» (4:2).

    Брентфорд — Челси: коэффициенты букмекеров

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    Но этот результат не стал сюрпризом. Судя по предыдущим матчам, у «Брентфорда» сейчас спад. В феврале «пчелы» проиграли в АПЛ четыре из пяти матчей. Исключением стала лишь в гостевая встреча с «Вулверхэмптоном» (2:0).

    В остальных четырех матчах на этом отрезке «Брентфорд» не набрал ни одного очка, прежде всего, из-за ужасной игры в обороне, пропустив в общей сложности 12 мячей.

    Не сыграют: Рико Генри, Брайан Мбэумо, Аарон Хики, Кевин Шаде, Джош Дасилва и Этан Пиннок.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: очевидно, что решающие месяцы сезона станут для «Брентфорда» испытанием. Несмотря на возвращение в состав Айвена Тоуни, команде сейчас очень тяжело. Это явно не тот случай, когда регулярные провалы в обороне можно компенсировать эффективной игрой в атаке.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» находится на 11-й строчке, имея в своем активе лишь 35 очков.

    Уже сейчас понятно, что «синие» снова не квалифицируются в еврокубки. И это одна из причин, почему в британских СМИ в последние дни активно рассуждают о возможном увольнении Маурисио Почеттино.

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  • 28/02/2024

    • Последние матчи: ранее на этой неделе «Челси» с трудом выиграл на «Стэмфорд Бридж» у «Лидса» (3:2) и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

    Эта победа немного снизила градус напряжения после неприятного поражения от «Ливерпуля» (0:1) в финале Кубка английской лиге. «Синие» проиграли, по сути, второму составу «красных». Это была самая настоящая капитуляция Почеттино.

    Тем не менее, также стоит отметить, что в середине февраля «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Позитивные моменты тоже присутствуют, но в целом сезон превратился в сплошное разочарование из-за чересчур завышенных ожиданий.

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    Не сыграют: Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавиа, Карни Чуквуэмека, Лесли Угочукву, Беуан Бадьяшли и Кристофер Нкунку.

    Состояние команды: о «Челси» в этом плане очень сложно рассуждать. Сегодня они проигрывают «Вулверхэмптону», а через несколько дней могут отобрать очки у «Ман Сити». Подобные качели можно наблюдать в течение всего сезона.

    Статистика для ставок

    • В восьми из десяти предыдущих матчей «Брентфорда» в АПЛ прошла ставка на тотал больше 2,5

    • «Брентфорд» пропустил не менее двух мячей в восьми из десяти предыдущих матчей в АПЛ

    • В пяти предыдущих матчах «Челси» на выезде в рамках было забито в общей сложности 19 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 3.12, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Челси» — за 2.15.

    Прогноз: если что, «Челси» потерпел три поражения в четырех предыдущих матчах против «Брентфорда». При этом во всех случаях «синие» проигрывали дома. То есть команду Франка можно назвать неудобным соперником для звездной банды «Челси». Ну и учитывая, что у лондонского клуба регулярно случаются сбои, здесь, пожалуй, лучше взять ставку на голы.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.54.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых больше 10,5 за 1.97. Игра будет обоюдоострой, поэтому и угловых здесь будет немало.

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    Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси» с коэффициентом 2.54. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» снова проиграет «Брентфорду»?
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