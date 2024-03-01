СКА — «Торпедо»: счет матча 2:5, обзор голов

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
На дубли Василия Атанасова и Сергея Гончарука, а также гол Владислава Фирстова хозяева ответили точными бросками Василия Глотова и Сергея Толчинского.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы: Гончарук — 1 (мен., Коваленко, Бреус), 6:15 — 0:1. Атанасов — 1 (Линч), 7:36 — 0:2. Глотов — 1 (Хайруллин), 10:28 — 1:2. Атанасов — 2 (бол., Линч), 36:27 — 1:3. Толчинский — 1 (бол., Кадейкин, Воробьев), 38:04 — 2:3. Гончарук — 2 (п.в.), 57:45 — 2:4. Фирстов — 1 (п.в., Силаев), 59:50 — 2:5Вратари: Серебряков (Мойсевич, 7:36, 56:36 — 57:45, 58:27 — 59:50) — КульбаковШтраф: 8 — 10Броски: 44 (11+19+14) — 24 (8+4+12)
Второй матч Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 марта.