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    «Астон Вилла» сохранит комфортный задел

    «Лутон» — «Астон Вилла». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон» — «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»
    В субботу, 2 марта, в 27-м туре английской Премьер-лиги «Лутон» на своем стадионе сыграет против «Астон Виллы». Начало встречи запланировано на 20:30 по мск. «Лутон» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Марта 2024 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 20:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Лутон»

    Турнирное положение: С 20 набранными очками в таблице коллектив Роба Эдвардса находится в зоне вылета и на четыре пункта отстает от безопасной позиции.

    «Лутон» в 25 проведенных встречах отпраздновал всего пять викторий, столько же игр свел вничью и потерпел 15 фиаско, забил 35 голов при 51 пропущенном.

    Лутон Таун — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В преддверии этой встречи «шляпники» на своей арене были биты «Ман Сити» со счетом 2:6 в матче Кубка Англии, а в последней игре чемпионата страны они потерпели крупное гостевое фиаско от «Ливерпуля» 1:4.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся Элайджа Адебайо, Мадс Джуел Андерсен, Джейкоб Браун и Марвелус Накамба.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: К этому поединку «Лутон» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. Этот период он начал с мировой, а продолжил четырьмя проигрышами кряду. Однако команда неизменно забивала хоть по голу в девяти своих последних поединках с учетом всех турниров.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: В этот сезоне дружина Унаи Эмери замахнулась на Лигу чемпионов. Сейчас она пребывает с 52 очками на заветной четвертой строке и на пять пунктов опережает пятую позицию.

    «Астон Вилла» в текущем розыгрыше АПЛ выиграла 16 встреч из 26 проведенных, четыре раза сыграла вничью и шесть матчей проиграла, разница мячей составляет 56:35.

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    • Последние матчи: Клуб из Бирменгема вышел победителем из своих двух минувших встреч чемпионата, поочередно обыграв на выезде «Фулхэм» 2:1 и на своем поле в прошлом туре «Ноттингем» 4:2, решив исход поединка еще в первом тайме, забив до 40 минуты уже три безответных мяча.

    Не сыграют: Из-за повреждений встречу пропустят Эмилиано Буэндия, Диего Карлос, Джон Дюран, Бубакар Камара и Эзри Конса.

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    Состояние команды: Как упоминалось выше, «львы» выиграли свои два предыдущих поединка. Но перед этим они смогли отпраздновать всего лишь одну викторию за шесть встреч в различных турнирах и трижды уступали в этом отрезке. Всего же в отрезке последних десяти поединках «бордово-голубые» не смогли отличиться только в двух случаях.

    Статистика для ставок

    • «Лутон» на своем поле проиграл четыре из шести последних игр во всех турнирах при одной победе

    • «Астон Вилла» в гостях потерпела только одно фиаско за минувшие десять матчей в различных соревнованиях

    • «Лутон» выиграл у «Астон Виллы» в пяти из семи последних очных противостояниях при двух фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Лутон» букмекеры дают коэффициент 4.31. Ничья оценена в 4.36, а победа «Астон Виллы» оценена в 1.81.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.51 и 2.64 соответственно.

    Прогноз: Похоже, что «Астон Вилла» преодолела свой спад, а вот «Лутон» в последнем своем отрезке выглядит откровенно слабым. Поэтому считаем, что даже родные стены не помогут «шляпникам» в этой игре.

    Рекомендуемая ставка: победа «Астон Виллы» за 1.81.

    Прогноз: И также в этом поединке рекомендуем еще ставить на верховой исход, ведь оба коллектива забивают немало, несмотря даже на то, что находятся на разных полюсах таблицы.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.21.

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    Ставка и прогноз на матч «Лутон» — «Астон Вилла» с коэффициентом 1.81. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» сохранит комфортный задел
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