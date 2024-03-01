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    «Металлург» в напряженном матче одолел «Амур» в плей-офф Кубка Гагарина

    «Металлург» — «Амур»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    В первой игре 1/8 финала Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» победил хабаровский «Амур» со счетом 2:1.

    Люк Джонсон
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    Люк Джонсон

    Все шайбы были заброшены в третьем периоде.

    На 46-й минуте счет открыл защитник Егор Яковлев, которому ассистировали Владислав Еременко и Дмитрий Силантьев.

    Спустя шесть минут преимущество хозяев удвоил Люк Джонсон после отличной комбинации с участием Робина Пресса и Дмитрия Силантьева.

    «Амур» смог ответить лишь одной шайбой в исполнении Яна Дрозга, ему голевые передачи отдали Дмитрий Шевченко и Иван Мищенко.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция
    «Металлург» — «Амур» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Яковлев — 1 (Еременко, Силантьев), 45:29 — 1:0. Джонсон — 1 (Пресс, Силантьев), 51:59 — 2:0. Дрозг — 1 (Шевченко, Мищенко), 54:25 — 2:1.Вратари: Набоков — Бобков (58:26)Броски: 33 (10+9+14) — 29 (7+8+14)Штраф: 2 — 2

    Второй матч серии пройдет в Магнитогорске 3 марта. Вратари: Набоков — Бобков (58:26)

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