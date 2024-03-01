«Металлург» — «Амур»: счет матча 2:1, обзор голов

В первой игре 1/8 финала Кубка Гагарина магнитогорскийпобедил хабаровскийсо счетом 2:1.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде.

На 46-й минуте счет открыл защитник Егор Яковлев, которому ассистировали Владислав Еременко и Дмитрий Силантьев.

Спустя шесть минут преимущество хозяев удвоил Люк Джонсон после отличной комбинации с участием Робина Пресса и Дмитрия Силантьева.

«Амур» смог ответить лишь одной шайбой в исполнении Яна Дрозга, ему голевые передачи отдали Дмитрий Шевченко и Иван Мищенко.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция «Металлург» — «Амур» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) Голы: Яковлев — 1 (Еременко, Силантьев), 45:29 — 1:0. Джонсон — 1 (Пресс, Силантьев), 51:59 — 2:0. Дрозг — 1 (Шевченко, Мищенко), 54:25 — 2:1.Вратари: Набоков — Бобков (58:26)Броски: 33 (10+9+14) — 29 (7+8+14)Штраф: 2 — 2

Второй матч серии пройдет в Магнитогорске 3 марта. Вратари: Набоков — Бобков (58:26)