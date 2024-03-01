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    «Спартак» сделал заявление по ситуации с Промесом

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    Пресс-служба московского «Спартака» выпустило официальное заявление по делу нидерландского полузащитника Квинси Промеса.

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    «Квинси Промес пропустит матч с "Зенитом". Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург.

    Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — передаёт слова главы пресс-службы «красно-белых» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

    Напомним, стало известно, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии. В момент из вылета в Москву он был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

    Календарь и таблица РПЛ

    Московский «Спартак» первый матч после возобновления чемпионата сыграет с петербургским «Зенитом» 2 марта в 19:30 мск.

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