«Спартак» сделал заявление по ситуации с Промесом

Пресс-служба московскоговыпустило официальное заявление по делу нидерландского полузащитника

«Квинси Промес пропустит матч с "Зенитом". Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург.

Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — передаёт слова главы пресс-службы «красно-белых» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

Напомним, стало известно, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии. В момент из вылета в Москву он был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

Календарь и таблица РПЛ

Московский «Спартак» первый матч после возобновления чемпионата сыграет с петербургским «Зенитом» 2 марта в 19:30 мск.