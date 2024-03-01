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    «Монако» и «ПСЖ» порадуют игрой в атаке, «Бавария» продолжит погоню за «Байером»

    Экспресс дня 1 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в РПЛ, Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ростов» — «Крылья Советов»

    Футбол. Чемпионат России

    В РПЛ начинается вторая часть сезона-2023/24. «Ростов» постарается порадовать фанатов в первой официальной игре 2024 года с «Крыльями Советов». Букмекеры перед началом встречи отдают небольшое преимущество команде Валерия Карпина.

    На зимних сборах «Ростов» запомнился эффектной победой над «Спартаком» со счетом 3:0. Но два последних товарищеских матча ростовчане проиграли. Команда уступила «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (1:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» закончили первую часть сезона в РПЛ на 6-й позиции. В активе команды 29 очков. От лидирующего «Краснодара» самарцы отстают на 9 баллов.

    На зимних сборах «Крылья Советов» поработали вполне удачно. Клуб проиграл лишь одну товарищескую встречу. 19 февраля «Крылья» уступили «Динамо» (1:5).

    Ставка: Обе команды забьют за 1.76.

    «Фрайбург» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Фрайбург» с конца января расстраивает фанатов. У команды затянулась неудачная серия. В последних семи играх «Фрайбург» ни разу не победил.

    На данный момент клуб находится на 9-м месте в таблице. Набрано 29 очков в 23-х матчах. Последний раз «Фрайбург» выигрывал в Бундеслиге 20 января. Тогда дома удалось одолеть «Хоффенхайм» (3:2).

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    «Бавария» после трех поражений кряду 24 февраля наконец-то победила. Мюнхенский клуб дома взял верх над «РБ Лейпцигом» со счетом 2:1. «Бавария» в теории ещё может догнать лидирующий «Байер», но с каждым туром эта задача становится всё сложнее.

    Мюнхенскому клубу нельзя терять очки. «Байер» серьёзно оторвался. На данный момент «Бавария» отстаёт от команды Хаби Алонсо на 8 очков.

    Ставка: Победа «Баварии» за 1.47.

    «Монако» — «ПСЖ»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Монако» в нынешнем сезоне уже не рассчитывает на золото. Догнать лидирующий «ПСЖ» практически невозможно.

    Но завоевать серебряные награды — задача вполне реальная. Сейчас «Монако» отстает от идущего вторым «Бреста» на два очка.

    «Монегаски» не могут победить в родных стенах четыре матча кряду. Последний раз команда в Лиге 1 выигрывала домашнюю встречу еще 3 декабря. Тогда «Монако» одолел «Монпелье» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    У «ПСЖ» большой отрыв в таблице. Поэтому пока клуб может целиком сосредоточиться на Лиге чемпионов.

    В 1/8 финала «ПСЖ» противостоит «Реал Сосьедад». Первую игру парижане выиграли со счетом 2:0.

    20 марта 2022 года «Монако» в чемпионате Франции дома победил «ПСЖ» со счетом 3:0. 11 февраля 2023 года команда Александра Головина снова оказалась сильнее на своем поле — 3:1. Удастся ли столичному клубу наконец-то взять реванш?

    Ставка: Обе команды забьют за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.88.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 1 марта с коэффициентом 3.88. Дата матча: 01.03.2024. Экспресс. «Монако» и «ПСЖ» порадуют игрой в атаке, «Бавария» продолжит погоню за «Байером»
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