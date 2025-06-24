Линетт — Ястремская. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

Полька Магда Линетт и украинка Даяна Ястремская встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Ястремская, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Магда Линетт

Проблемы с игрой у Линетт продолжаются, и иногда складывается ощущение, что на свой былой уровень Магда уже не сможет вернуться.

Время от времени она может продемонстрировать результат, но на один такой хороший турнир приходится пять плохих.

При этом полька продолжает находиться на подходе к тридцатке сильнейших и стабильно проходит первые круги практически на всех респектабельных турнирах.

Против Ястремской будет тяжело, поскольку украинка сейчас куда лучше готова физически, а новые идеи в тактике делают украинку непредсказуемой для любой соперницы.

Даяна Ястремская

Прямо сейчас Ястремская переживает подъем по карьере, хотя бы и-за того, что ей удалось прыгнуть выше головы на недавно завершившемся «Ролан Гаррос».

Прогнозы на теннис

Та она дошла до третьего круга, сыграв агрессивно по всем фронтам, что стало неожиданностью для всех соперниц по турниру.

На только что завершившемся турнире в Ноттингеме эти соперницы играли друг с другом в полуфинале, и украинка не оставила польке ни единого шанса по матчу.

Можно не сомневаться, что Магда будет рассчитывать на реванш, но с такой игрой от Ястремской, как несколько дней назад, все попытки Магды, скорее всего, будут тщетны.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Линетт — 2.05, победа Ястремской — 1.77.

Прогноз: Линетт все ещё хорошо играет на траве, поэтому победа может оказаться за ней.

Ставка: П1 за 2.05.

Альтернативный прогноз: Получится упорный матч с обилием розыгрышей.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.33.