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    Линетт справится с Ястремской на старте турнира?

    Линетт — Ястремская. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Линетт — Ястремская
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    Магда Линетт
    Полька Магда Линетт и украинка Даяна Ястремская встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Ястремская, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Магда Линетт

    Проблемы с игрой у Линетт продолжаются, и иногда складывается ощущение, что на свой былой уровень Магда уже не сможет вернуться.

    Время от времени она может продемонстрировать результат, но на один такой хороший турнир приходится пять плохих.

    При этом полька продолжает находиться на подходе к тридцатке сильнейших и стабильно проходит первые круги практически на всех респектабельных турнирах.

    Против Ястремской будет тяжело, поскольку украинка сейчас куда лучше готова физически, а новые идеи в тактике делают украинку непредсказуемой для любой соперницы.

    Даяна Ястремская

    Прямо сейчас Ястремская переживает подъем по карьере, хотя бы и-за того, что ей удалось прыгнуть выше головы на недавно завершившемся «Ролан Гаррос».

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    Та она дошла до третьего круга, сыграв агрессивно по всем фронтам, что стало неожиданностью для всех соперниц по турниру.

    На только что завершившемся турнире в Ноттингеме эти соперницы играли друг с другом в полуфинале, и украинка не оставила польке ни единого шанса по матчу.

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    Можно не сомневаться, что Магда будет рассчитывать на реванш, но с такой игрой от Ястремской, как несколько дней назад, все попытки Магды, скорее всего, будут тщетны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Линетт — 2.05, победа Ястремской — 1.77.

    Прогноз: Линетт все ещё хорошо играет на траве, поэтому победа может оказаться за ней.

    Ставка: П1 за 2.05.

    Альтернативный прогноз: Получится упорный матч с обилием розыгрышей.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Линетт — Ястремская?

    Матч Линетт — Ястремская состоится 24 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Линетт — Ястремская?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Линетт — Ястремская?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Линетт — Ястремская?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Линетт — Ястремская?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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