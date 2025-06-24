Шрамкова — Кристиан. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

Словачка Ребекка Шрамкова и румынка Жаклин Кристиан встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шрамкова — Кристиан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ребекка Шрамкова

За последний сезон Шрамкова добилась больших успехов в игре с разноплановыми соперницами и умело научилась подстраиваться под стиль противостоящих ей теннисисток.

На всем этом строится оборонительная игра словачки, а когда она в отменной форме, то пробить её на задней линии практически не представляется возможным.

При игре на траве также намечаются положительные сдвиги, поскольку на прошлой неделе в Ноттингеме Ребекка добралась до полуфинала, но проиграла американке Кесслер.

При всех вводных данных расклад сил в пользу словачки, но недооценивать более слабую соперницу по первому кругу не стоит.

Жаклин Кристиан

Хочется верить, что опыт Кристиан, приобретенный за грунтовый сезон этого года пригодится ей и на траве.

Прогнозы на теннис

Она не является теннисисткой выше среднего, но при этом добротно выполняет на корте все, что умеет хорошо делать.

Но на траве будет совсем иная игра, а на этом покрытии у Кристиан не было продолжительного положительного опыта за карьеру.

Если она сможет моментально адаптироваться к сложностям, возникшим в конкретно взятом матче, то небольшие шансы на проход в следующий круг турнира она иметь будет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в словачку в этом поединке: победа Шрамковой — 1.51, победа Кристиан — 2.55.

Прогноз: Шрамкова сейчас выглядит куда убедительнее.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Кристиан не сможет навязать борьбу своей сопернице.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.65.