Шрамкова — Кристиан. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

Ребекка Шрамкова
За последний сезон Шрамкова добилась больших успехов в игре с разноплановыми соперницами и умело научилась подстраиваться под стиль противостоящих ей теннисисток.
На всем этом строится оборонительная игра словачки, а когда она в отменной форме, то пробить её на задней линии практически не представляется возможным.
При игре на траве также намечаются положительные сдвиги, поскольку на прошлой неделе в Ноттингеме Ребекка добралась до полуфинала, но проиграла американке Кесслер.
При всех вводных данных расклад сил в пользу словачки, но недооценивать более слабую соперницу по первому кругу не стоит.
Жаклин Кристиан
Хочется верить, что опыт Кристиан, приобретенный за грунтовый сезон этого года пригодится ей и на траве.
Она не является теннисисткой выше среднего, но при этом добротно выполняет на корте все, что умеет хорошо делать.
Но на траве будет совсем иная игра, а на этом покрытии у Кристиан не было продолжительного положительного опыта за карьеру.
Если она сможет моментально адаптироваться к сложностям, возникшим в конкретно взятом матче, то небольшие шансы на проход в следующий круг турнира она иметь будет.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в словачку в этом поединке: победа Шрамковой — 1.51, победа Кристиан — 2.55.
Прогноз: Шрамкова сейчас выглядит куда убедительнее.
- 2.15Ли — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.88Сафиуллин — Меджедович: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.98Дарт — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 1.83.
Альтернативный прогноз: Кристиан не сможет навязать борьбу своей сопернице.
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.65.