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    Кристиан доставит проблемы словачке?

    Шрамкова — Кристиан. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

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    Жаклин Кристиан
    Словачка Ребекка Шрамкова и румынка Жаклин Кристиан встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шрамкова — Кристиан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ребекка Шрамкова

    За последний сезон Шрамкова добилась больших успехов в игре с разноплановыми соперницами и умело научилась подстраиваться под стиль противостоящих ей теннисисток.

    На всем этом строится оборонительная игра словачки, а когда она в отменной форме, то пробить её на задней линии практически не представляется возможным.

    При игре на траве также намечаются положительные сдвиги, поскольку на прошлой неделе в Ноттингеме Ребекка добралась до полуфинала, но проиграла американке Кесслер.

    При всех вводных данных расклад сил в пользу словачки, но недооценивать более слабую соперницу по первому кругу не стоит.

    Жаклин Кристиан

    Хочется верить, что опыт Кристиан, приобретенный за грунтовый сезон этого года пригодится ей и на траве.

    Прогнозы на теннис

    Она не является теннисисткой выше среднего, но при этом добротно выполняет на корте все, что умеет хорошо делать.

    Но на траве будет совсем иная игра, а на этом покрытии у Кристиан не было продолжительного положительного опыта за карьеру.

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    Если она сможет моментально адаптироваться к сложностям, возникшим в конкретно взятом матче, то небольшие шансы на проход в следующий круг турнира она иметь будет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в словачку в этом поединке: победа Шрамковой — 1.51, победа Кристиан — 2.55.

    Прогноз: Шрамкова сейчас выглядит куда убедительнее.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.83.

    Альтернативный прогноз: Кристиан не сможет навязать борьбу своей сопернице.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шрамкова — Кристиан?

    Матч Шрамкова — Кристиан состоится 24 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шрамкова — Кристиан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шрамкова — Кристиан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шрамкова — Кристиан?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шрамкова — Кристиан?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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