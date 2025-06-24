Лоффхаген — Опелка. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

Американец Райли Опелка сыграет против британца Джорджа Лоффхагена в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лоффхаген — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лоффхаген

Джорд обыграл двух опытных соперников и стал главным героем квалификации.

В первом раунде отбора британец одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 6:4, 7:6.

В решающем матче Лоффхаген выиграл у соотечественника Билли Харриса — 7:6, 6:2.

Прогнозы на теннис

В этом году Джордж провел 37 матчей. Но тут сразу надо уточнить, что большую часть из них (31 из 37) он сыграл на «фьючерсах».

24-летний Лоффхаген занимает 302-е место в рейтинге ATP.

Опелка

Райли тем временем провел уже восемь матчей на траве.

В середине месяца американский гигант дошел до полуфинала в Хертогенбосе, благодаря чему вернулся в топ-80.

На нидерландском турнире Опелка выиграл у Йеспера де Йонга, Николаса Харри и Даниила Медведев (7:6, 7:6). В 1/2 финала двухметровый теннисист уступил бельгийцу Зизу Бергсу.

На «пятисотнике» в Лондоне Опелка прошел лишь один раунд — после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи проиграл французу Артуру Риндеркнешу.

В этом году Опелка не выиграл ни одного матча только на трех турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лоффхагена в этом матче можно поставить за 3.52, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: как ни странно, здесь всё не так уж очевидно, как можно подумать. Вполне вероятно, что Опелке тоже придется понервничать. Против британцев всегда сложно играть на траве.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.