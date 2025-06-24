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    Лоффхаген — Опелка. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Лоффхаген — Опелка
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    Райли Опелка
    Американец Райли Опелка сыграет против британца Джорджа Лоффхагена в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лоффхаген — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 24 Июня 2025 года

    George Loffhagen

  • Истборн. Мужчины
    •  George Loffhagen 12:00 Райлли Опелка

    Райлли Опелка

  • США
    •

    Лоффхаген

    Джорд обыграл двух опытных соперников и стал главным героем квалификации.

    В первом раунде отбора британец одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 6:4, 7:6.

    В решающем матче Лоффхаген выиграл у соотечественника Билли Харриса — 7:6, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Джордж провел 37 матчей. Но тут сразу надо уточнить, что большую часть из них (31 из 37) он сыграл на «фьючерсах».

    24-летний Лоффхаген занимает 302-е место в рейтинге ATP.

    Опелка

    Райли тем временем провел уже восемь матчей на траве.

    В середине месяца американский гигант дошел до полуфинала в Хертогенбосе, благодаря чему вернулся в топ-80.

    На нидерландском турнире Опелка выиграл у Йеспера де Йонга, Николаса Харри и Даниила Медведев (7:6, 7:6). В 1/2 финала двухметровый теннисист уступил бельгийцу Зизу Бергсу.

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    На «пятисотнике» в Лондоне Опелка прошел лишь один раунд — после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи проиграл французу Артуру Риндеркнешу.

    В этом году Опелка не выиграл ни одного матча только на трех турнирах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Лоффхагена в этом матче можно поставить за 3.52, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: как ни странно, здесь всё не так уж очевидно, как можно подумать. Вполне вероятно, что Опелке тоже придется понервничать. Против британцев всегда сложно играть на траве.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лоффхаген — Опелка?

    Матч Лоффхаген — Опелка состоится 24 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лоффхаген — Опелка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лоффхаген — Опелка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лоффхаген — Опелка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лоффхаген — Опелка?

    Коэффициенты букмекеров: на Лоффхагена в этом матче можно поставить за 3.52, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.30.

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