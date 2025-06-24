Лоффхаген — Опелка. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

George Loffhagen
Райлли Опелка
Лоффхаген
Джорд обыграл двух опытных соперников и стал главным героем квалификации.
В первом раунде отбора британец одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 6:4, 7:6.
В решающем матче Лоффхаген выиграл у соотечественника Билли Харриса — 7:6, 6:2.
В этом году Джордж провел 37 матчей. Но тут сразу надо уточнить, что большую часть из них (31 из 37) он сыграл на «фьючерсах».
24-летний Лоффхаген занимает 302-е место в рейтинге ATP.
Опелка
Райли тем временем провел уже восемь матчей на траве.
В середине месяца американский гигант дошел до полуфинала в Хертогенбосе, благодаря чему вернулся в топ-80.
На нидерландском турнире Опелка выиграл у Йеспера де Йонга, Николаса Харри и Даниила Медведев (7:6, 7:6). В 1/2 финала двухметровый теннисист уступил бельгийцу Зизу Бергсу.
На «пятисотнике» в Лондоне Опелка прошел лишь один раунд — после победы над аргентинцем Камило Уго Карабельи проиграл французу Артуру Риндеркнешу.
В этом году Опелка не выиграл ни одного матча только на трех турнирах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Лоффхагена в этом матче можно поставить за 3.52, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: как ни странно, здесь всё не так уж очевидно, как можно подумать. Вполне вероятно, что Опелке тоже придется понервничать. Против британцев всегда сложно играть на траве.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.