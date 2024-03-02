2 марта в рамках 27-го тура испанской Примеры «Севилья» в родных стенах сыграет против «Реал Сосьедада». Начало игры — в 16:00 по мск. «Севилья» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Команда, очевидно, проваливает нынешний сезон в Примере. «Севилья» занимает лишь 15-е место в таблице с 24 очками в активе после 26-и туров.

Команда довольно много пропускает в нынешнем сезоне, занимая 5-е место в конца в лиге по пропущенным голам (38 мячей), забив при этом 30 голов.

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Последние матчи: В прошедших турах «Севилья» более менее стабильно начала набирать очки. Несмотря на это, в прошлом матче «красно-белые» проиграли «Реалу» (0:1), пропустив единственный гол на 81-й минуте.

За последние 5 матчей в Примере «Севилья» проиграла только 1 матч, а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот период команда забила 4 гола при 3-х пропущенных.

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Не сыграют: Люсьен Агуме, Маркус Акуна, Неманья Гудель, Мариано Диас, Эрик Ламела, Доди Лукебакио, Маркан (у всех травмы).

Состояние команды: Да, «Севилья» наладила свою игру в последнее время, но все равно не может чувствовать себя комфортно. Команда опережает зону вылета лишь на 6 очков.

Последний раз «Севилья» набирала хотя бы одно очко в матчах с «Реал Сосьедадом» еще в 2022-м году. В том поединке команды сыграли вничью 0:0.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Команда продолжает вести отчаянную борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне. «Реал Сосьедад» занимает 7-е место в таблице Примеры с 40 очками в активе после 26-и туров.

У команды порядок с обороной, пропустив всего 26 голов за 26 встреч при 35-и забитых. В последнее время «Реал Сосьедад» стабильно пропускает, а с результативностью проблемы.

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры команда проиграла на своем поле «Вильярреалу» (1:3), а матчем ранее обыграла «Мальорку» (2:1).

За последние 5 матчей «Реал Сосьедад» выиграл только 1 раз, а остальные 4 матча проиграл. За этот период команда пропустила 8 голов при 4-х забитых.

Не сыграют: Андре Барренечеа, Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Карлос Фернандес, Ариц Элустондо (у всех травмы).

Состояние команды: У «Реал Сосьедада» в последнее время начались проблемы. Команда вполне может вылететь из гонки за еврокубки, а это полный провал для «Сосьедада».

Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах между «Реал Сосьедадом» и «Севильей» первые непременно побеждали с одинаковыми счетами 2:1. «Бело-голубые» набрали 20 очков из 39-и возможных на чужом поле в матчах Примеры.

Статистика для ставок

В последних 3-х очных встречах «Реал Сосьедад» непременно побеждал

В последних 3-х матчах «Севилья» забила только 1 гол

В последних 3-х очных встречах команды забивали друг другу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа «Реал Сосьедада» — в 3.00.

ТБ 2.5 оценивается в 2.65, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.48.

Прогноз: «Севилья» и «Реал Сосьедад» выдают не очень хорошие результаты в последнее время. Можно рискнуть и предположить, что команды закончать матч ничейным результатом.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: В последних 3-х очных встречах команды пробивали тотал 2.5 больше.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.65.