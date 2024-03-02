ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данила Юров«Задрал планку — подтверждай». Как Данила Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга» Эрик Тен ХагЯрмарка вакансий. Семь топ-клубов, которые ищут новых тренеров Харри Кейн«Фрайбург» — «Бавария». Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли «Реал Сосьедад» навязать борьбу «Севилье»?

    «Севилья» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Примера, 2 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Севилью Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Севилья»
    2 марта в рамках 27-го тура испанской Примеры «Севилья» в родных стенах сыграет против «Реал Сосьедада». Начало игры — в 16:00 по мск. «Севилья» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Марта 2024 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 16:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: Команда, очевидно, проваливает нынешний сезон в Примере. «Севилья» занимает лишь 15-е место в таблице с 24 очками в активе после 26-и туров.

    Команда довольно много пропускает в нынешнем сезоне, занимая 5-е место в конца в лиге по пропущенным голам (38 мячей), забив при этом 30 голов.

    Севилья — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.603.053.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошедших турах «Севилья» более менее стабильно начала набирать очки. Несмотря на это, в прошлом матче «красно-белые» проиграли «Реалу» (0:1), пропустив единственный гол на 81-й минуте.

    За последние 5 матчей в Примере «Севилья» проиграла только 1 матч, а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот период команда забила 4 гола при 3-х пропущенных.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Люсьен Агуме, Маркус Акуна, Неманья Гудель, Мариано Диас, Эрик Ламела, Доди Лукебакио, Маркан (у всех травмы).

    Состояние команды: Да, «Севилья» наладила свою игру в последнее время, но все равно не может чувствовать себя комфортно. Команда опережает зону вылета лишь на 6 очков.

    Последний раз «Севилья» набирала хотя бы одно очко в матчах с «Реал Сосьедадом» еще в 2022-м году. В том поединке команды сыграли вничью 0:0.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести отчаянную борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне. «Реал Сосьедад» занимает 7-е место в таблице Примеры с 40 очками в активе после 26-и туров.

    У команды порядок с обороной, пропустив всего 26 голов за 26 встреч при 35-и забитых. В последнее время «Реал Сосьедад» стабильно пропускает, а с результативностью проблемы.

  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Жиру еще пошумит в Европе, Осимхен наконец-то сменит клуб, а «Байер» сохранит своих лидеров
  • 26/02/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре Примеры команда проиграла на своем поле «Вильярреалу» (1:3), а матчем ранее обыграла «Мальорку» (2:1).

    За последние 5 матчей «Реал Сосьедад» выиграл только 1 раз, а остальные 4 матча проиграл. За этот период команда пропустила 8 голов при 4-х забитых.

    Не сыграют: Андре Барренечеа, Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Карлос Фернандес, Ариц Элустондо (у всех травмы).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: У «Реал Сосьедада» в последнее время начались проблемы. Команда вполне может вылететь из гонки за еврокубки, а это полный провал для «Сосьедада».

    Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах между «Реал Сосьедадом» и «Севильей» первые непременно побеждали с одинаковыми счетами 2:1. «Бело-голубые» набрали 20 очков из 39-и возможных на чужом поле в матчах Примеры.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х очных встречах «Реал Сосьедад» непременно побеждал

    • В последних 3-х матчах «Севилья» забила только 1 гол

    • В последних 3-х очных встречах команды забивали друг другу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа «Реал Сосьедада» — в 3.00.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.65, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.48.

    Прогноз: «Севилья» и «Реал Сосьедад» выдают не очень хорошие результаты в последнее время. Можно рискнуть и предположить, что команды закончать матч ничейным результатом.

    Ставка: Ничья за 3.00.

    Прогноз: В последних 3-х очных встречах команды пробивали тотал 2.5 больше.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  4.02
  • Прогноз на матч Финикс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Денвер — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Астана — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Циндао Яс Айленд — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  3.30
  • Прогноз на матч Жетысу — Аксу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Ухань Три Таунс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кайсар — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.00. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал Сосьедад» навязать борьбу «Севилье»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры