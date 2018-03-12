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    Базы для сборных Дании, Швеции и Исландии будут готовы к апрелю

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    Николай Долуда
    На фото:Николай Долуда
    Строительство тренировочных баз чемпионата мира-2018 в Анапе и Геленджике завершится в марте, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

    По словам функционера, уже в апреле все сооружения будут введены в эксплуатацию.

    В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).

    «Завершение строительно-монтажных работ на тренировочных площадках в Анапе и Геленджике намечено на март 2018 года, срок ввода объектов в эксплуатацию – апрель 2018 года. На всех этих площадках завершаются работы по строительству и реконструкции. Уложен травяной газон, подготовлены административно-бытовые корпуса, завершается внутренняя отделка раздевалок и подтрибунных помещений, благоустройство прилегающей территории.

    У команд есть свои пожелания, и те, которые не потребуют дополнительных затрат, мы, безусловно, постараемся выполнить. В Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре для комфорта футболистов будут работать волонтеры в единой форме одежды. Кроме того, устанавливается навигация на английском языке, обязательным является знание английского и для персонала отелей», – приводит ТАСС слова Долуды.

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