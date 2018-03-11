Хмурый Манчини и невыразительный «Зенит»

«Зенит» — без ключевых игроков и с травмами

«- Будет ли мешать качество газона? На самом деле не видел поле, но главное, чтобы были ворота, тогда команды смогут сыграть.

В этой предматчевой реплике выразилось настроение Роберто Манчини. Летом, когда он только принял "Зенит", лицо его излучало комфорт и оптимизм. Он был уверен в себе, лидировал в чемпионате и громил "Спартак". Но сейчас ситуация изменилась. "Зенит" играет невыразительно. По ходу встречи в Ростове камера не раз и не два выхватывала хмурого итальянца.

Понять недовольство главного тренера петербургской команды можно. Мало того, что он изначально не мог рассчитывать в воскресенье на дисквалифицированных Кришито, Паредеса и Ерохина (все трое – ключевые фигуры), так еще и на предыгровой разминке травму получил голкипер Лунев – в экстренном порядке в стартовый состав был включен Лодыгин.

Но и на этом проблемы не закончились: на первых минутах травму получил Маммана. Аргентинца унесли с поля на носилках (судя по всему, он серьезно повредил колено), а "Зенит" довольно долго оставался в меньшинстве – выход на замену Заболотного на удивление затягивался», — констатирует автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

Роберто Манчини главный тренер «Зенита» Я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто. Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы — мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев

Еськов не поставил пенальти

«На 62-й минуте случился скандальный момент, о котором будут говорить ещё долго: Калачёв в штрафной "Зенита" ушёл от Кузяева и получил по ноге от Мевли. Словенец опоздал к мячу и наступил Калачёву на ногу шипами. Арбитр Еськов был рядом с эпизодом, никто не загораживал ему обзор, так что эпизод он видел. Но пенальти — нет.

А проигравший Калачёву эпизод Кузяев сел на газон и схватился за голеностоп. Ещё одна вынужденная замена и третья потеря "Зенита" в Ростове, если считать Лунёва. Кузяев получил травму так же, как Маммана: неудачно поставил ногу на жёсткий газон… Ругать календарь РФПЛ сейчас принято, это уже практически попса, но… Но ведь это не футбол. Фонтан сухой мёрзлой земли, который поднимается при каждом касании шипами газона, рытвина после каждого единоборства, хаотичные ямки, разбросанные по всему полю, через которые невозможно отправить мяч низом, – всё это не футбол. Точность паса 64-72% в первом тайме – это не футбол», — пишет обозреватель «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Эксперимент Манчини длился недолго



«Манчини приготовил сюрприз Карпину: решил отзеркалить тактическую схему "Ростова" и сыграть с тремя центральными защитниками и двумя "бровочниками". Однако эксперимент продолжался всего семь минут: травмированного Мамману заменил не игрок того же амплуа, а центрфорвард Антон Заболотный. Почему итальянский тренер вдруг переиграл? Очевидно, причины тут две. В запасе у петербуржцев просто не было штатного центрального защитника. Существовал вариант выпустить на позицию стоппера Кирилла Капленко, но мы помним, как молодой "опорник" сыграл на этом месте в кубковой встрече с петербургским "Динамо". Помимо того, Манчини наверняка скорректировал свой план, исходя из качества поля на стадионе "Олимп-2".

Новичок из "Тосно" в принципе со своей задачей справился. По статистике он принял участие в 13 единоборствах, выиграв семь из них. К слову, практически такая же статистика у мощного исландского форварда "Ростова" Бьорна Сигурдарсона (14/7), действующего в схожей с Заболотным манере. Антон нанес четыре удара по воротам, причем пару раз умудрился опасно пробить головой из очень сложных позиций. Заболотный прав — нападающего удары кормят. Плохо только, что никто из зенитовцев, включая Антона, так и не попал в створ. Ноль глаза режет», — отмечает обозреватель «Спорта День за Днем» Роман Логинов.

Антон Заболотный нападающий «Зенита» Получилась хорошая битва. В первом тайме долго входили в игру, позволяли создавать моменты у своих ворот. Ответили пару раз хорошими выпадами. Много борьбы. Что-то адекватное сказать сложно. Думаю, со стороны было виднее. А так — одна сплошная борьба и все.

Ионов — российский Болт

«Как может выглядеть Усэйн Болт на футбольном поле, российские зрители могли увидеть в воскресенье в матче "Ростов" — "Зенит". В роли Болта выступил Алексей Ионов! Благодаря скоростным рывкам он имел сразу три голевых возможности — больше в матче не было ни у кого. Все возможности отличиться у Алексея были в первом тайме. При обороне Ионов играл левого полузащитника в схеме 5-4-1, а при атаках рвался за спины защитникам под длинные забросы. Дважды забросы исполнял Калачев, один раз — Сапета. Выскочив из-за спины защитников, дважды Ионов пробил, но не смог послать мяч в ворота, один раз игрок не сумел нанести удар.

Важный нюанс: неизменно ростовский атлет вылетал из-за спины правого центрального защитника Бранислава Ивановича. Высока вероятность, что этой зоной "Зенит" Валерий Карпин осознанно пользовался. В ней у "Зенита" хоть как должен был играть самый медленный защитник: если не Иванович, то Мевля. Так же этой зоной пользовался "Локомотив", когда обыграл "Зенит" в Питере, — в нее ускорялся Фарфан, сделавший дубль и ассистировавший партнеру.

Единственная проблема Ионова в игре с "Зенитом" в завершающей стадии — реализация. Валерий Карпин не увидел в ней ничего страшного: "Когда моменты есть, голы рано или поздно будут". С футболистами это правило обычно действует», — пишет Евгений Ломоносов из «Советского спорта».

Манчини хуже Луческу

«Три подряд игры на 0:0 в РФПЛ, вылет из Кубка России, влеты "Локомотиву" и "Спартаку", поражения в выездных матчах ЛЕ на протяжении всего сезона. Манчини провалил столько матчей, что другого на его месте давно отправили бы в отставку. А Роберто останется, ведь Фурсенко не хочет признавать свою ошибку – давно мечтал привезти итальянца в Россию, "Зениту" не хочется выплачивать компенсацию, а с нынешними директорами есть риск третий раз подряд прогадать с главным тренером.

Так что это не стечение обстоятельств, не невезение, "Зенит" находится на дне сознательно. Никто не хочет брать ответственность на себя, а раз так – "Ростов" чудом, благодаря скандальному решению арбитров в пользу "Зенита" не побеждает дома фаворита. Впрочем, какого фаворита? Третий сезон команда в лучшем случае претендует на третью строчку в таблице, футбольный Санкт-Петербург теряет ресурсы, время и статус.

Виноват не только тренер, но именно его бездарная работа бросается в глаза, ведь какой-никакой класс у футболистов "Зенита" есть, надо умудриться часто терять очки. Но что игроки могут без тактики, стратегии и подготовки? Они лишь набор продуктов, из которых не приготовили ничего вкусного. Ноль ударов в створ ворот "Ростова", в последних 11 турах РФПЛ "Зенит" набрал меньше пунктов, чем "Тосно". У Луческу после аналогичного отрезка было на четыре очка больше, Мирча шел вторым в таблице – итальянец работает хуже румына», — резюмирует Soccer.ru.