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    Колосков: Если Англия не приедет на ЧМ-2018, ее нужно исключить из ФИФА

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    Вячеслав Колосков
    На фото:Вячеслав Колосков
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Великобритания рассматривает бойкот ЧМ-2018 из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    «Начиная с 2010 года англичане что-то выдумывают. Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 – получили всего два голоса и очень обиделись. Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре. Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц. Наконец, у них еще появился один повод – отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!

    На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018.

    Британские СМИ сообщили о возможном бойкоте сборной Англии ЧМ-2018

    На такой призыв должна отреагировать ФИФА, и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022», – цитирует Колоскова НСН.

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