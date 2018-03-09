На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии

Скорость «Лейпцига»

«РБ "Лейпциг" все свои матчи проводит очень динамично, на высокой скорости. Это характерно для многих немецких команд, но вот "быки" прямо средоточие этой динамики, которой хвалится Бундеслига. Поэтому перед "Зенитом" стояла серьезная задача противостоять движению соперника. Нужно сказать, что минут 25 петербуржцы не уступали в этом показателе, отвечая контратаками и своим высоким прессингом. Но все же быстро показали, что не привыкли к такой работе на непрерывной основе. В России соперников, которые без пауз прессингуют до вратаря и постоянно играют быстро накоротке, просто нет. И в тонусе поддерживать себя тяжело.

Поэтому вторая часть стартовой половины осталась полностью за "Лейпцигом", который, впрочем, тоже страдал от своих этих принципов, как ни странно. Команде не хватало спокойствия и хладнокровия там, где оно пригодилось бы больше азартной эмоциональной спешки. Зачастую второпях игроки "Лейпцига" отдавали неточные обостряющие передачи или принимали очень спорные решения, облегчая задачу "Зенита" в обороне. Если бы к скорости "Лейпцига", к стремлению этой команды добавить больше опыта, рассудительности и еще чуток мастерства, то получилась бы голодная "Бавария". Но "Лейпциг" есть "Лейпциг", и он прощает», — отмечает Сергей Иванов из Soccer.ru.

Вернер много шансов не упускает

«Второй тайм начался для "Зенита" неудачно. Настойчивость "Лейпцига" была вознаграждена быстрым голом. Гости проиграли борьбу, и в результате стенка Брумы с Тимо Вернером, который прогрессирует с точки зрения принятия тонких решений, разорвала зону Мевли – Ивановича. Лунёв не имел шансов спасти команду, зато выручил Матиаса Краневиттера пару минут спустя. Ошибка аргентинца подарила тому же Вернеру выход один на один. Но никогда не паникующий голкипер "Зенита" действовал так, как того хотел Бирюков, а Вернер пробил точно в Лунёва.

Манчини к тому времени уже перестроил команду, будучи, видимо, недовольным тем, насколько изменилась картина на поле после первых минут 30. Итальянец действительно выпустил Дриусси вместо Заболотного, а "Зенит" заиграл в атаке тройкой Кокорин – Дриусси – Ригони. Вот только идея не сработала, хотя в штрафной нервничавшего Петера Гулачи стало жарче. Быстрые "быки" великолепно воспользовались свободным пространством и вторым "привозом" Ригони. Мевля застрял при создании офсайда, благодаря чему Вернеру выпало ещё одно свидание с Лунёвым. Много шансов нападающий такого класса упускать не будет», — констатирует автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» отскочил

«Немцы должны были спокойно заканчивать матч 2:0 или 3:0, но "Зениту" откровенно повезло: Кокорин заработал штрафной, а Доменико Кришито запустил мяч в девятку. В итоге сине-бело-голубые получают счет 1:2, который оставляет все шансы на продолжение борьбы. Но дополнительных иллюзий строить не стоит. Это самый настоящий отскок. Назвать иначе игру "Зенита" в Германии очень сложно», — пишет автор «Советского спорта» Константин Белюков.

Роберто Манчини главный тренер «Зенита» Считаю, что хорошо сыграли первые 25, может быть, 30 минут. А потом мне даже не верится, насколько плохо мы начали играть. Мы не заслуживали единственного гола, который забили. Но тем не менее мы забили, и это делает ситуацию немного полегче. В принципе, мы были подготовлены к игре, но столкнулись с проблемой: во втором тайме у нас были четыре защитника и больше никого. Учитывая этот факт, итоговый счет не так уж и плох.

Бессмысленность Манчини

«Норвежский форвард Ян-Оге Фьортофт, игравший за "Айнтрахт" Феликса Магата, как-то остроумно резюмировал стиль работы тренера – не знаю, смог бы он спасти "Титаник" или нет, но уверен, что все выжившие были бы отменно готовы физически.

Не знаю, что могут сказать о Манчини работающие под его руководством в "Зените". Со стороны, ощущение бессмысленности действий итальянского тренера усиливается с каждым матчем. Да, "Селтик" петербуржцы загоняли, возможно, эта же участь ждет и "Лейпциг". Но совершенно невозможно выделить что-то, как стиль, или манеру. "Зенит" стал "вещью в себе", с какой ноги он встал в каждый конкретный день – понять невозможно. Он планировал (и уверен, продолжает) быть титаном российского футбола. Но (пока?) играет другую роль. Давайте по-честному, – согласно своей "внутренней мускулатуре" "Зенит" никак не должен быть вне первой тройки в РФПЛ, и "отбиваться" в выездных играх Лиги Европы.

Гол, забитый Доменико Кришито за 4 минуты до конца матча в Германии – есть прежде всего глупость неопытной еще команды хозяев. Сразу вспомнилось, как 10 лет назад "Марсель" вел у "Зенита" 3:0, но позволил Аршавину один мяч отыграть. В интервью после матча Джибриль Сиссе колебался от истерики к бешенству, говоря о том, что это была недопустимая промашка. Потом были 2:0 на "Петровском", а на выходе – Кубок УЕФА. Может быть, так будет и сейчас. Но я очень в этом сомневаюсь», — анализирует Алексей Андронов в «Советском спорте».

Без комплиментов для «Зенита»



«Ужасно несобранно отыграли петербуржцы, недостатки которых еще более ярко были заметны на фоне эмоциональных азартных быстрых и напористых немцев. Провалы в обороне и опорной зоне, неспособность выдержать высокий темп и показать приличную по европейским меркам точность передач, неумение созидать в условиях высокого и жесткого прессинга, отсутствие желания бороться на каждом участке поля у каждого игрока. И много чего еще, что не делает комплиментов "Зениту" и не повышает его шансы на проход в четвертьфинал», — резюмирует в своей статье на Soccer.ru

Бранислав Иванович защитник «Зенита» Очень тяжелый матч. В первом тайме у нас не получалось держать мяч, было очень мало моментов, практически все время мы оборонялись. Во втором тайме пропустили, но думаю, что результат этой игры позитивный — могло быть намного хуже. 2:1 — результат, который дает нам надежду, но нам нужно поменять очень многое в нашей игре, чтобы победить «РБ Лейпциг» дома.

Игроки «Зенита» научились терпеть

«В Лейпциге "Зенит" находился на грани катастрофы, но уцелел, потому что при Манчини игроки научились правильно занимать позиции, терпеть, выковыривать, выжимать. Напалма от тренера не заслужил Кузяев, отдал себя обороне Ригони, насколько мог это сделать парень, еще не забывший родной двор, точно так же, как и Кокорин, видевший для себя смысл остаться в основном составе, а не отправиться на лавку, чтобы порадоваться шуткам Дзюбы. При этом мы не видим роста Краневиттера, фамилию которого хочется использовать, как собирательный образ для определения аргентинского проекта "Зенита", сам с собой гоняет мяч в коробке Дриусси. Паредес же, которого Манчини объявил отвернувшимся языческим богом, провел матч с "Селтиком" в Глазго так, что лучше бы его и не было», — подчеркивает главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.

Пища для размышлений и неплохие шансы



«Неудачный визит в Германию даст Манчини обильную пищу для размышлений. В отсутствие Леандро Паредеса россияне не слишком убедительно выглядели в середине поля, мало что создали в атаке за исключением "стандартов", а в обороне зевнули две проникающие передачи Вернера и Кейта, приведшие к голам. Впрочем, несмотря на блеклую игру, результат провальным не назовешь.

В холодной России Бруме, Кейта и Вернеру плести свои кружева у чужих ворот будет гораздо сложнее, тогда как петербуржцы перед родными болельщиками должны сыграть намного увереннее. Поражение со счетом 1:2 оставляет невскому клубу неплохие шансы попасть в четвертьфинал, а его состав, безусловно, позволяет рассчитывать на успех. Добавить конструктива в середине, креатива в атаке — и "Лейпцигу" будет очень непросто сохранить нужный результат. Посмотрим, чем все закончится через неделю», — отмечает официальный сайт УЕФА.