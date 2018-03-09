РФПЛ. «Ростов» примет «Зенит», ЦСКА в Грозном, «Локомотив» сыграет с «Уралом»

«Амкар» – «Арсенал» 0:2

В Уфе состоялся матч 22-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Арсеналом».

Тульский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте — Артем Дзюба не сумел переиграть голкипера «Амкара» Алексея Хомича с пенальти, но удачно сыграл на добивании. Для Дзюбы этот гол стал первым в составе «Арсенала».

Под конец встречи «Амкар» остался вдевятером. Сперва прямую красную карточку получил Федор Огуде, а затем Дмитрий Белоруков получил второй «горчичник» за игру рукой.

На 84-й минуте «Арсенал» не реализовал пенальти (Хомич среагировал на удар Эванса Кангва), однако через две минуты все же увеличил свое преимущество в счете — после скидки Дзюбы точным ударом отличился Сергей Ткачев.

Чемпионат России. 22-й тур «Амкар» (Пермь) – «Арсенал» (Тула) – 0:2 (0:1) Голы: Дзюба, 11 (0:1). Ткачев, 83 (0:2).«Амкар»: Хомич, Белоруков (Мельников, 80), Сиваков, Идову, Милькович, Эззатоллахи (Огуде, 74), Гащенков, Рязанцев, Занев, Оланаре, Форбс (Бодул, 61).«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава (Альварес, 5), Ткачев, Горбатенко, Чаушич, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.Предупреждения: Кангва, 58. Белоруков, 68. Дзюба, 68.Удаления: Огуде, 77 (грубая игра). Белоруков, 80 (игра рукой).

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