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    РФПЛ. «Ростов» примет «Зенит», ЦСКА в Грозном, «Локомотив» сыграет с «Уралом»

    Обзор матчей 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги

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    «Ростов» — «Зенит»
    «Ростов» — «Зенит»
    С 9 по 12 марта в российской Премьер-лиге пройдут матчи 22-го тура.

    «Амкар» – «Арсенал» 0:2

    В Уфе состоялся матч 22-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Арсеналом».

    Тульский клуб одержал победу со счетом 2:0.

    Счет в матче был открыт на 13-й минуте — Артем Дзюба не сумел переиграть голкипера «Амкара» Алексея Хомича с пенальти, но удачно сыграл на добивании. Для Дзюбы этот гол стал первым в составе «Арсенала».

    Под конец встречи «Амкар» остался вдевятером. Сперва прямую красную карточку получил Федор Огуде, а затем Дмитрий Белоруков получил второй «горчичник» за игру рукой.

    На 84-й минуте «Арсенал» не реализовал пенальти (Хомич среагировал на удар Эванса Кангва), однако через две минуты все же увеличил свое преимущество в счете — после скидки Дзюбы точным ударом отличился Сергей Ткачев.

    Чемпионат России. 22-й тур
    «Амкар» (Пермь) – «Арсенал» (Тула) – 0:2 (0:1)
    Голы: Дзюба, 11 (0:1). Ткачев, 83 (0:2).«Амкар»: Хомич, Белоруков (Мельников, 80), Сиваков, Идову, Милькович, Эззатоллахи (Огуде, 74), Гащенков, Рязанцев, Занев, Оланаре, Форбс (Бодул, 61).«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава (Альварес, 5), Ткачев, Горбатенко, Чаушич, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.Предупреждения: Кангва, 58. Белоруков, 68. Дзюба, 68.Удаления: Огуде, 77 (грубая игра). Белоруков, 80 (игра рукой).

    «Уфа» – «Анжи»

    10 марта, 14:00 мск

    «Динамо» М – «Краснодар»

    10 марта, 16:30 мск

    «Тосно» – «Рубин»

    10 марта, 19:00 мск

    «Ростов» – «Зенит»

    11 марта, 14:00 мск

    «Ахмат» – ЦСКА

    11 марта, 16:30 мск

    «Спартак» М – «СКА-Хабаровск»

    11 марта, 19:00 мск

    «Урал» – «Локомотив» М

    12 марта, 17:00 мск

    «Спартак» одержит первую победу в РФПЛ в новом году«Спартак» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч 22-го тура российской Премьер-лиги 11-го марта
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