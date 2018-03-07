«Зенит» оштрафован на 270 тыс рублей

Глава КДК РФСрассказал, что комитет принял решение оштрафоватьна 170 тысяч рублей за поведение фанатов «сине-бело-голубых» в матче 21-го тура чемпионата России с(0:0).

«Поскольку было два удаления — Александра Ерохина и Доменико Кришито, "Зенит" оштрафован на 100 тысяч за неподобающее поведение, за скандирование оскорбительных кричалок "Зенит" оштрафован на 50 тысяч. За бросание пиротехнических изделий, которые привлекли к остановке матча, "Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей, бросание на поле болельщиками предметов, монет и так далее – "Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей», — передает слова Григорьянца «Чемпионат».

В концовке встречи с трибуны в сторону вратаря пермского клуба Артура Нигматуллина был брошен стробоскоп, матч был приостановлен.