«Зенит» оштрафован на 270 тыс рублей

«Поскольку было два удаления — Александра Ерохина и Доменико Кришито, "Зенит" оштрафован на 100 тысяч за неподобающее поведение, за скандирование оскорбительных кричалок "Зенит" оштрафован на 50 тысяч. За бросание пиротехнических изделий, которые привлекли к остановке матча, "Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей, бросание на поле болельщиками предметов, монет и так далее – "Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей», — передает слова Григорьянца «Чемпионат».
В концовке встречи с трибуны в сторону вратаря пермского клуба Артура Нигматуллина был брошен стробоскоп, матч был приостановлен.