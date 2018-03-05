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    Гаджиев: Нет уверенности, что «Амкар» в нынешней ситуации не бросят

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    Гаджи Гаджиев
    На фото:Гаджи Гаджиев
    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что в нынешней финансовой ситуации у него нет уверенности в том, что клуб не бросят.

    «Расставаться с людьми, с которыми я работал так долго, не очень приятно. Мне не стало легче от ухода, но считаю, что принял правильное решение. С футболистами "Амкара" попрощался в пятницу. Поговорили хорошо. Все всё понимают. Перед игрой с "Зенитом" мы тоже встретились. Был абсолютно нормальный разговор. У нас произошло хорошее расставание.

    Что касается того, было ли грустно им, то надо у них спрашивать. Тут вопрос не в этом. Я думаю, что все уже были готовы к этому. За весь этот цикл, начиная с 11-го числа, они уже очень хорошо адаптировались к тому, что установки, разборы и тренировочные занятия проводили помощники. Для них это не стало сюрпризом. Безусловно, у меня остались хорошие отношения и с руководством, и с игроками.

    Есть ли уверенность, что клуб не бросят в этой ситуации? Нет, у меня нет такой уверенности. В местных газетах появляются статьи о том, что у "Амкара" финансовые нарушения, поэтому из-за них уходят генеральный директор клуба и исполнительный директор — Резвухин и Маслов. Могу сказать, что это чушь полная. "Амкар" проверяли десятки раз. Клуб открытый. У нас есть проблема в нашем футболе – нет механизмов финансирования клубов РФПЛ и ФНЛ. Проблемы реально стоят остро и требуют решения. Нужен диалог», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

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