Инспекционный визит ФИФА на шесть стадионов ЧМ-2018 состоится в конце марта

ФИФА в конце марта проведет инспекцию шести городов, которые примут матч чемпионата мира-2018, сообщил директор департамента по подготовке и проведению мероприятий ФИФА

Ранее инспекция посетила стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону и Казани.

В рамках очередного визита ФИФА осмотрит стадионы в Волгограде, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Екатеринбурге.

У ФИФА нет «больших вопросов» к стадиону в Казани

«Визит разделен на три части: первая — в Москве и Санкт-Петербурге, вторая — в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани, а остальные стадионы мы посетим в ходе визита в последние 10 дней марта.

Все стадионы находятся в разной степени готовности, основные вопросы — по временной инфраструктуре. Только на тестовых играх мы выясним окончательную степень готовности», — цитирует ТАСС Смита.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.