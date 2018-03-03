Инспекционный визит ФИФА на шесть стадионов ЧМ-2018 состоится в конце марта

Ранее инспекция посетила стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону и Казани.
В рамках очередного визита ФИФА осмотрит стадионы в Волгограде, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Екатеринбурге.
У ФИФА нет «больших вопросов» к стадиону в Казани
«Визит разделен на три части: первая — в Москве и Санкт-Петербурге, вторая — в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани, а остальные стадионы мы посетим в ходе визита в последние 10 дней марта.
Все стадионы находятся в разной степени готовности, основные вопросы — по временной инфраструктуре. Только на тестовых играх мы выясним окончательную степень готовности», — цитирует ТАСС Смита.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.