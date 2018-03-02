Неймар будет готов к ЧМ-2018, уверены в сборной Бразилии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилииуспеет восстановиться к ЧМ-2018, сообщил тренер по физподготовке «селесао»

Неймар получил перелом пятой плюсневой кости в игре 27-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0). Футболист перенесет операцию и пропустит до трех месяцев.

«Уверен, что Неймар восстановится к первому матчу чемпионата мира. Во-первых, он атлет, который заботится о себе. Каждый день о нем также заботятся физиотерапевт и тренер по физподготовке. Во-вторых, Неймар не набирает вес, у него нет с этим проблем. В-третьих, он молод и полон желания играть, он любит футбол. Все эти факторы значительно облегчают процесс подготовки к чемпионату мира. Могу сказать, что у него достаточно времени, чтобы подготовиться к первому матчу», — цитирует Махсереджяна Globo Esporte.

В первом матче ЧМ-2018 сборной Бразилии сыграет с командой Швейцарии. Встреча пройдет 17 июня в Ростове-на-Дону.