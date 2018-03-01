Идову: Все в российском футболе в равных условиях, но для «Спартака» они равнее

Защитник «Амкара»после поражения от курского «Авангарда» в четвертьфинале Кубка России (6:7 по пен.) прокомментировал перенос другого матча турнира между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«Очень тяжело. Счет 0:0 – следствие морозов. Да и пенальти бить по такой погоде было некомфортно. По идее, надо было отменять игру. Болельщикам тоже не позавидуешь. Представляю, каково им было на трибунах. А я сам до сих пор в себя прийти не могу: руки, ноги отморозились не по-детски. Потом в раздевалке всем было непросто отмерзать…

Но мы же играли с "Краснодаром" при "-20"! Не понимаю, кому это нужно. Но и тогда не перенесли, и сейчас. Это же не футбол. Такое по телевизору не надо показывать. Да и риск травм повышается многократно.

Матч "Крылья Советов" — "Спартак" перенесли, и вот этого я понять не могу! Видимо, эта четвертьфинальная пара более колоритная, чем у нас с "Авангардом". Хотя в Самаре, по-моему, было теплее… Что тут скажешь. Все в российском футболе в равных условиях. Но для "Спартака" они равнее. Налицо несправедливость. Повторюсь, я против футбола в такой мороз. Но если уж наш матч не перенесли, то нельзя было переносить и игру в Самаре!», — цитирует Идову «Советский спорт».