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    Идову: Все в российском футболе в равных условиях, но для «Спартака» они равнее

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    Брайн Идову
    На фото:Брайн Идову
    Защитник «Амкара» Брайн Идову после поражения от курского «Авангарда» в четвертьфинале Кубка России (6:7 по пен.) прокомментировал перенос другого матча турнира между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

    «Очень тяжело. Счет 0:0 – следствие морозов. Да и пенальти бить по такой погоде было некомфортно. По идее, надо было отменять игру. Болельщикам тоже не позавидуешь. Представляю, каково им было на трибунах. А я сам до сих пор в себя прийти не могу: руки, ноги отморозились не по-детски. Потом в раздевалке всем было непросто отмерзать…

    Но мы же играли с "Краснодаром" при "-20"! Не понимаю, кому это нужно. Но и тогда не перенесли, и сейчас. Это же не футбол. Такое по телевизору не надо показывать. Да и риск травм повышается многократно.

    Матч "Крылья Советов" — "Спартак" перенесли, и вот этого я понять не могу! Видимо, эта четвертьфинальная пара более колоритная, чем у нас с "Авангардом". Хотя в Самаре, по-моему, было теплее… Что тут скажешь. Все в российском футболе в равных условиях. Но для "Спартака" они равнее. Налицо несправедливость. Повторюсь, я против футбола в такой мороз. Но если уж наш матч не перенесли, то нельзя было переносить и игру в Самаре!», — цитирует Идову «Советский спорт».

    Готов ли «Спартак» отдать все силы в Самаре?«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 28 февраля
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