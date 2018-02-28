Гаджиева у руля «Амкара» сменит Евсеев

По информации издания, после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского «Авангарда» генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов подали заявления об уходе.
Президент клуба Геннадий Шилов заявления на данный момент не принял.
Скорее всего, после разговора руководства клуба с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым будет принято решение о расставании.
В ближайшее время, по рекомендации Гаджиева, главным тренером пермяков будет назначен Вадим Евсеев, работавший в штабе пермской команды.