«Екатеринбург Арена» введена в эксплуатацию

Стадион, реконструкция которого прошла в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, введен в эксплуатацию, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

В настоящее время на объекте идет подготовка к тестовым матчам, ближайший из них состоится 1 апреля.

«Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе», — говорится в сообщении.

«Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик, но при этом оборудовать его по современным международным стандартам», — отметил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент», которая выполняла реконструкцию, Тимур Уфимцев.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году. Во время турнира его вместимость составит 35 тысяч мест, а после турнира будет сокращена до 23 тысяч мест.

Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.