Черчесов ждет возвращения Васина в сборную России

Главный тренер сборной Россииподдержал футболиста ЦСКА, получившего травму крестообразной связки колена.

«К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России – Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава.

Как и в случае с Джикия, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России.

У защитника сборной России диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России», — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.