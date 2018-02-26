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    Черчесов ждет возвращения Васина в сборную России

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал футболиста ЦСКА Виктора Васина, получившего травму крестообразной связки колена.

    «К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России – Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава.

    Как и в случае с Джикия, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России.

    У защитника сборной России диагностирован разрыв крестообразной связки колена

    Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России», — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

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