«МанСити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка лиги

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Серхио Агуэро отличной передачей вывели на свободное пространство. Аргентинец убежал один на один с Оспиной и технично перебросил голкипера.
На 58-й минуте Гюндоган сильно пробил низом со средней дистанции, а Венсан Компани в штрафной подправил направление полёта мяча, дезориентировав голкипера.
На 65-й минуте Давид Сильва получил мяч в штрафной и в борьбе с Чемберсом блестяще пробил с левой ноги в дальний нижний угол мимо голкипера.
Этот трофей стал для манцестерцев первым под руководством Хосепа Гвардиолы.
Кубок Лиги. Финал
«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:3 (0:1)
Голы: Агуэро, 18 (0:1). Компани, 58 (0:2), Д. Сильва (0:3)«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Чемберс (Уэлбек, 65), Монреаль (Колашинац, 26), Джака, Уилшир, Рэмси (Ивоби, 73), Езил, Обамеянг.«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данилу, Фернандинью (Бернарду Силва, 52), Гюндоган, Де Брейне, Сильва, Агуэро (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 77).Предупреждения: Бельерин, 24. Рэмси, 32. Фернандинью, 36. Чемберс, 47. Компани, 80. Уиллок, 88.