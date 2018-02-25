«МанСити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка лиги

В финале Кубка лигиодержал разгромную победу над лондонским— 3:0.

Фотогалерея матча

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Серхио Агуэро отличной передачей вывели на свободное пространство. Аргентинец убежал один на один с Оспиной и технично перебросил голкипера.

На 58-й минуте Гюндоган сильно пробил низом со средней дистанции, а Венсан Компани в штрафной подправил направление полёта мяча, дезориентировав голкипера.

На 65-й минуте Давид Сильва получил мяч в штрафной и в борьбе с Чемберсом блестяще пробил с левой ноги в дальний нижний угол мимо голкипера.

Этот трофей стал для манцестерцев первым под руководством Хосепа Гвардиолы.