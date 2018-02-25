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    «МанСити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Арсенал
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В финале Кубка лиги «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Арсеналом» — 3:0.

    Фотогалерея матча

    Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Серхио Агуэро отличной передачей вывели на свободное пространство. Аргентинец убежал один на один с Оспиной и технично перебросил голкипера.

    На 58-й минуте Гюндоган сильно пробил низом со средней дистанции, а Венсан Компани в штрафной подправил направление полёта мяча, дезориентировав голкипера.

    На 65-й минуте Давид Сильва получил мяч в штрафной и в борьбе с Чемберсом блестяще пробил с левой ноги в дальний нижний угол мимо голкипера.

    Этот трофей стал для манцестерцев первым под руководством Хосепа Гвардиолы.

    Кубок Лиги. Финал
    «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:3 (0:1)
    Голы: Агуэро, 18 (0:1). Компани, 58 (0:2), Д. Сильва (0:3)«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Чемберс (Уэлбек, 65), Монреаль (Колашинац, 26), Джака, Уилшир, Рэмси (Ивоби, 73), Езил, Обамеянг.«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данилу, Фернандинью (Бернарду Силва, 52), Гюндоган, Де Брейне, Сильва, Агуэро (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 77).Предупреждения: Бельерин, 24. Рэмси, 32. Фернандинью, 36. Чемберс, 47. Компани, 80. Уиллок, 88.
    Как восстановит репутацию Гвардиола?«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на финал Кубка лиги Англии 25 февраля
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