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Победа «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Арсеналом» в финале Кубка английской Лиги 3:0. Голы забивали Серхио Агуэро, Венсан Компани и Давид Сильва

Фото Getty Images
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«МанСити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка лигиВчера в 21:24
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