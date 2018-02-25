Победа «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Арсеналом» в финале Кубка английской Лиги 3:0. Голы забивали Серхио Агуэро, Венсан Компани и Давид Сильва
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